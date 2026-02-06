Brooklyn Beckham babasına ithafen yaptırdığı dövmeyi sildirdi

David ve Victoria Beckham çiftinin en büyük oğlu Brooklyn Beckham, ailesiyle yaşadığı gerilimi bu kez vücudundaki sembollere taşıdı.



Geçtiğimiz ay ailesini, hayatını kontrol etmeye çalışmak ve eşi Nicola Peltz ile arasını bozmakla suçlayan 26 yaşındaki Brooklyn, babasına olan bağlılığının simgesi olan dövmeyi sildirdi.

BABASINI KOLUNDAN SİLDİ



İlişkilerin koptuğunun son kanıtı, Brooklyn’in kolundaki çapa dövmesinin üzerinde yer alan ve babasını simgeleyen "Dad" yazısının kapatılması oldu. Genç Beckham’ın, babasına ithaf edilen bu sözcüğü bilinmeyen sembollerle örtmesi, İngiliz basınında "ailesini reddetme hamlesi" olarak yorumlandı.





DAVID BECKHAM’I YIKAN HAMLE



Aileye yakın kaynaklar, dövmelerini eşi ve çocuklarına olan sevgisinin bir ifadesi olarak tanımlayan David Beckham’ın, bu gelişme karşısında büyük bir üzüntü yaşadığını belirtti.



Kaynaklar, "Oğlunun yaptığı sert açıklamalar yeterince yaralayıcıydı ancak bu dövme kapatma hamlesi her şeyden daha ağır geldi" ifadelerini kullandı.

Bu hamle, Brooklyn Beckham’ın ailesine ait izleri sildiği ilk olay değil. Genç isim, daha önce de annesi Victoria Beckham için yaptırdığı ve kalbinin üzerinde yer alan "Mum’s Boy" (Anne kuzusu) dövmesini kapattırmıştı.



Bu dövmenin yerine eşi Nicola Peltz’in düğün buketinden bir çizim yaptırdığı ortaya çıkmıştı.