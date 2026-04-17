Bu alışkanlık gün içinde odaklanmayı zorlaştırıyor...

17.04.2026 21:29:00
Gözünü açar açmaz bildirimleri kontrol etmek, modern insanın en masum görünen ancak beynine en çok zarar veren alışkanlığı haline geldi. Uzmanlar, sabahın ilk dakikalarında maruz kalınan o "dijital dopamin saldırısının", beynin sağlıklı dalga geçişlerini bozarak gün boyu süren bir "zihin sisi" yarattığını vurguluyor...

Uyku ile uyanıklık arasındaki o eşsiz evre, beynin en yaratıcı olduğu "Theta" dalga boyunda gerçekleşir. Ancak uyanır uyanmaz telefona bakmak, beyni bu huzurlu geçişten çıkarıp aniden en yüksek uyarılma hali olan "Yüksek Beta" dalgasına fırlatır.

Uzmanlara göre bu durum, zihnin sabahın ilk ışıklarında "savaş ya da kaç" moduna girmesine ve kortizol (stres hormonu) seviyesinin tavan yapmasına neden olur.

ODAKLANMA KAPASİTESİ DÜŞÜYOR

Henüz tamamen ayılmamış bir zihne başkalarının hayatlarını, e-postaları veya haberleri boca etmek, günün geri kalanındaki odaklanma kapasitesini %30 oranında düşürüyor. Uzmanlar, uyandıktan sonraki ilk 1 saat boyunca "ekransız bölge" ilan edilmesini şiddetle tavsiye ediyor.

Bu süreçte sadece dış dünyayla değil, kendi iç sesinizle kalmanız; yaratıcılığınızı artırırken, anksiyete seviyenizi de belirgin şekilde aşağı çekiyor.

