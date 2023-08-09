Bu besinler tam bir kolajen bombası

Yayınlanma: 09.08.2023 - 14:00

Güncelleme: 09.08.2023 - 14:00

Vücudumuz kolajeni kendisi üretebilir. Ancak vücuttaki kolajen kaybı özellikle 25 yaşından sonra her yıl %1 oranında azalır. Öncelikle ihtiyacımız olan kolajenin üretimi için yeterli ve dengeli beslenmek esastır. Yani yaş, boy, cinsiyet, ağırlık gibi temel özellikler ele alınarak ihtiyacınız olan beslenmeyi yerine getirmek gerekir. Yeterli ve dengeli beslendiniz; sigara, alkol tüketimi, stres, hareketsiz yaşam tarzı, radyasyona maruz kalma gibi faktörler var ise vücuttaki kolajen üretimi olumsuz etkilenir. Bu faktörlerden en az bir tanesi varsa yaşa bağlı olmaksızın kolajen üretimi azalacaktır.

Yeterli kolajen üretebilmek veya azalmış kolajen üretimini arttırmak için yapmanız gerekenleri şöyle sıralayabiliriz.

*Haftada 2 kez kırmızı et, 3 kez beyaz et (tavuk ve balık) tüketmelisiniz. Kolajen bakımından en zengin olanları sığır eti, hindi eti, tavuk eti, sakatat ve omega-3 kaynağı balıklardır. Kemikli sığır etlerini uzun süre haşladıktan sonra suyuna kolajen geçecektir.

*Yumurta tüketin. Yumurtanın beyazı da sarısı da kolajen üretimi konusunda güçlü bir kaynaktır.

*Kemik suyunu çorbalarınıza ekleyiniz. Kemik suyu iyi bir kolajen kaynağıdır.

*Yeşil yapraklı sebzeleri sofranızdan eksik etmeyin. Nane, adaçayı, roka, ıspanak, ısırgan otu, ebegümeci, brokoli, avokado kolajen üretimini desteklerken C vitamini içeriğiyle de üretimi engelleyen durumlara savaş açarak vücutta kolajen senzetini arttırırlar.

*Kuruyemişler ve tohumlara günlük beslenmenizde yer verin. Ceviz, chia tohumu, taze öğütülmüş keten tohumu, sarımsak, turp, turunçgiller, süt ve süt ürünleri, avokado, kırmızı ve mor meyveler kolajen içeriği bakımından zengin besinlerdir.

*C vitamini bakımından yüksek meyve ve sebzeleri tüketin. Ananas, limon, greyfurt, portakal, havuç, bal kabağı, kivi gibi C vitaminini bolca barındıran besinlerdir.

*Sülfür bileşenleri içeren besinleri tüketin. Sarımsak, kereviz, zeytin çeşitleri, tofu, soğan, pırasa, salatalık, muz gibi sebze ve meyvelerdir.

*Meyve tüketiminde kırmızılara da yer verin. Ahududu, böğürtlen, yaban mersini, kızılcık, çilek, kiraz, siyah üzüm, elma, pancar, kırmızı kapya biber, domates gibi besinler içerdikleri güçlü antioksidanlar sayesinde kolajen üretimini uyarırlar. Güneşin zararlı ışınlarının deriye etkilerini azaltırlar.

*Süt ve süt ürünleri mutlaka tüketilmeli. Lor peynir, beyaz peynir, inek sütü, soya sütü kolajen üretimini destekler.

Kolajen üretiminde gerekli beslenmede özel durumlarda tüketilememesi gereken yiyecekler için size özel beslenme programını beslenme uzmanınıza danışınız. Besinler dışında takviye olarak alınması gereken durumlar için ise kullanım şekline uygun kolajen tipi içeren gıda takviyesi seçilmeli, bu konuda yine uzmanınıza danışmalısınız.