Bu davranışlar çocuğunuzu sizden uzaklaştırıyor olabilir!

Yayınlanma: 14.07.2024 - 19:13

Güncelleme: 14.07.2024 - 19:13

Ebeveynlik, birçok güzel anın yanı sıra zorlu ve öğretici anlara da sahip bir süreçtir. Her ebeveyn zaman zaman hatalar yapabilir ve bu hatalar, genellikle en iyi niyetlerle bile olsa, çocukların gelişimini etkileyebilir. Peki, çocuk yetiştirirken ebeveynlerin sıklıkla yaptığı hatalar nelerdir? İşte ebeveynlerin kaçınması gereken 10 davranış...

EBEVEYNLERİN KAÇINMASI GEREKEN 10 DAVRANIŞ

1. Aşırı koruyuculuk ve kontrol:

Ebeveynlerin çocuklarının yaşamlarını çok fazla kontrol etmeleri ve onları her türlü riskten korumak istemeleri, çocukların bağımsızlık ve özgüven geliştirmelerini engelleyebilir. Bunun yerine, çocukların kendi hatalarını yapmalarına izin vermek ve kendi çözümlerini bulmalarına fırsat tanımak önemlidir.

2. Aşırı eleştirici olmak:

Sürekli eleştiri ve sürekli başarı beklemek, çocukların özsaygılarını ve motivasyonlarını olumsuz etkileyebilir. Ebeveynlerin destekleyici ve yapıcı geribildirimlerle çocuklarına yaklaşmaları, daha olumlu sonuçlar doğurabilir.

3. Duygusal ifade eksikliği:

Ebeveynlerin duygusal ifadelerde bulunmaması veya duyguları açıklamak yerine bastırmaları, çocukların duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Ebeveynlerin duygusal açıdan destekleyici olmaları ve duygularını ifade etmeleri, çocukların duygusal sağlığını güçlendirebilir.

4. Sürekli ceza ve yaptırımlar:

Çocukların davranışlarını düzeltmek için sürekli ceza ve yaptırımlar uygulamak, çocukların korku temelli bir ilişki geliştirmesine yol açabilir ve ilişkiyi zedeleyebilir. Bunun yerine, ebeveynlerin sakin ve anlayışlı bir şekilde kuralları belirlemesi ve sınırları açıklaması, daha etkili olabilir.

5. Model olmamak:

Ebeveynlerin, çocuklarına istedikleri davranışları modellememeleri, öğretilerin etkisini azaltabilir. Ebeveynlerin istedikleri davranışları göstererek, çocuklarına iyi bir rol model olmaları önemlidir.

6. Aşırı övgü veya başarı baskısı:

Çocuklarına sürekli övgüde bulunmak veya mükemmel olmalarını beklemek, onların gerçek potansiyellerini keşfetmelerini zorlaştırabilir. Ebeveynlerin çocuklarına yapıcı geribildirimlerle destek olması ve başarıyı sadece akademik veya spor başarılarıyla sınırlamamaları önemlidir.

7. Sınırların belirsizliği:

Ebeveynlerin, çocuklarına net sınırlar koymamaları ve tutarsız davranmaları, çocukların sınırları test etmesine ve kuralları ihlal etmesine yol açabilir. Ebeveynlerin tutarlı olmaları ve sınırları açıkça belirlemeleri, çocukların güvenliği ve disiplini açısından önemlidir.

8. Çocuğun bağımsızlığını engellemek:

Ebeveynlerin, çocuklarının bağımsızlık ve sorumluluk geliştirmelerine izin vermemeleri, onların gelişimini engelleyebilir. Ebeveynlerin çocukların yaşına ve gelişimine uygun olarak sorumluluk vermesi ve bağımsızlık kazanmalarına destek olması önemlidir.

9. Empati eksikliği:

Ebeveynlerin, çocuklarının duygularını anlamakta zorlanmaları veya onların perspektiflerini göz ardı etmeleri, iletişim sorunlarına yol açabilir. Ebeveynlerin empatik olmaları ve çocuklarının duygularını anlamaya çalışmaları, ilişkiyi güçlendirebilir.

10. Gelecek kaygısı ve baskı:

Ebeveynlerin, çocuklarının geleceği konusunda aşırı endişelenmeleri ve sürekli baskı yapmaları, çocukların stres seviyelerini artırabilir ve onların kendi yeteneklerini keşfetmelerini engelleyebilir. Ebeveynlerin çocuklarının ilgi alanlarına ve yeteneklerine saygı duyması, onları desteklemesi ve onların kendi hedeflerini belirlemelerine izin vermesi önemlidir.