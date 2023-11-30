Narsist kişilik bozukluğu nedir? Narsist ebeveynleri tespit etme yolları

Yayınlanma: 30.11.2023 - 13:29

Güncelleme: 30.11.2023 - 13:34

Narsistik kişilik bozukluğu, bireyin aşırı bir şekilde kendine odaklı, empatiden yoksun, diğer insanları manipüle etmeye ve kendi önemini sürekli vurgulamaya eğilimli olduğu bir kişilik bozukluğudur. Narsistik insanlar, genellikle büyüklenme, üstünlük taslama, başkalarını kullanma ve duygusal bağ kurmada zorluk gibi belirgin özelliklere sahiptirler. İşte narsist kişilik bozukluğunu tanımlayan bazı özellikler:

Empati eksikliği: Narsistik bireyler, başkalarının duygularını anlama veya başkalarının bakış açılarını anma konusunda zorlanabilirler. Empati eksikliği, ilişkilerde sorunlara ve çatışmalara yol açabilir. Büyüklenme ve üstünlük taslama: Narsist kişiler, kendilerini diğer insanlardan üstün görmeye eğilimlidirler. Başkalarını küçümsemek, eleştirmek ve kendilerini övmek gibi davranışlar sergileyebilirler. Sürekli övgü ve onay ihtiyacı: Narsist bireyler, sürekli dikkat çekme, övgü ve onay alma ihtiyacı duyarlar. Bu nedenle, başkalarının kendilerini yeterince takdir ettiğini düşünmezlerse, huzursuz olabilirler. Manipülasyon yeteneği: Narsist kişiler genellikle diğer insanları manipüle etmeye eğilimlidirler. Kendi çıkarları doğrultusunda başkalarını etkileme veya kullanma girişiminde bulunabilirler. İlişki zorlukları: Empati eksikliği ve sürekli olarak kendi ihtiyaçlarına odaklanma, narsist bireylerin sağlıklı ve karşılıklı destekleyici ilişkiler kurmalarını zorlaştırabilir.

Narsist ebeveynlik ise bir ebeveynin narsistik özelliklere sahip olduğu bir durumu ifade eder. Narsist ebeveynler, genellikle çocuklarını kendi ihtiyaçlarını karşılamak veya çocuklarını kendi başarılarıyla övünmek için kullanma eğilimindedirler. İşte narsist ebeveynin belirtileri:

Çocukları onaylanma kaynağı olarak görmek: Narsist ebeveynler, çocuklarının başarıları üzerinden kendi başarılarını göstermeye çalışabilirler. Çocukları, sadece ebeveynin ihtiyaçlarını karşılamak için bir araç gibi görülebilir. Duygusal tepkiler ve utanç: Narsist ebeveynler, duygusal tepkilerde bulunabilir ancak çocuklarının duygularından utanabilirler. Çocuklarını eleştirel veya meydan okuyan kişiler olarak görebilirler. Kendi ihtiyaçlarını her zaman önde tutma: Narsist ebeveynler, çocuklarının kendi isteklerini yerine getirmelerini bekleyebilirler. Çocuklarından sürekli fedakarlık yapmalarını isteyebilirler. Zayıf sınırlar: Narsist ebeveynler, müdahaleci ve sınırları zayıf olabilir. Çocuklarına karşı müdahaleciliğin artmasına eğilimli olabilirler. Favoritizm: Narsist ebeveynler, favori oynayarak güçlerini sürdürebilirler. Diğer çocukları kötüleyebilir ve bir çocuğu övebilirler. Suçu çocuklarına atma: Kendi hatalarının sorumluluğundan kaçınabilirler ve çocuklarını suçlayabilirler. Eleştirildiklerinde acımasız olabilirler. Çocuklarından bakım bekleme: Narsist ebeveynler, çocuklarından bakım ve destek sağlamalarını bekleyebilir.

Bu belirtiler, bir kişinin sadece belli bir davranış sergilediği anlamına gelmez; kişilik özellikleri genellikle bir spektrumda bulunur ve kişiden kişiye değişebilir. Ancak, bir kişi narsistik eğilimlere sahipse ve bu eğilimler ilişkileri olumsuz yönde etkiliyorsa, profesyonel yardım almak önemlidir.