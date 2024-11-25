Bu haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu... Zirve yine değişmedi!

Yayınlanma: 25.11.2024 - 20:31

Güncelleme: 25.11.2024 - 20:31

Televizyon ekranlarında bu hafta da rekabet hız kesmeden devam etti. Soğuyan havaların etkisiyle artan televizyon izleme oranları, reyting sıralamasına da yansıdı. Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, artış trendini sürdürerek bir kez daha zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

KIZILCIK ŞERBETİ LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu hafta 10,76 reyting alarak liderlik koltuğundaki yerini korudu. Kızıl Goncalar ise 9,10 reytingle ikinci sırada yer aldı. Kanal D'nin iddialı yapımı İnci Taneleri, 8,57 reytingle haftayı üçüncü sırada tamamladı.

YENI DİZİLERDEN FARKLI PERFORMANSLAR

Kanal D’nin yeni dizisi Uzak Şehir, ikinci bölümüyle 7 reyting baremini aşarak büyük bir yükseliş kaydetti. Öte yandan, Star TV’nin yeni dizisi Sahipsizler ise reyting kaybı yaşayarak 3 puanın altına geriledi.

İzleyicilerle buluşan iki yeni yapımdan Aşk Evlilik Boşanma (Now TV), salı günü 3,40 reytingle onuncu sırada ekran yolculuğuna başladı. Kanal D’nin çarşamba günü yayın hayatına başlayan yeni dizisi Annem Ankara ise 5,03 reytingle haftayı üçüncü sırada tamamlayarak iddialı bir başlangıç yaptı.