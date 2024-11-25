Ekranların fenomen dizisi 'Prens' 3. sezonuyla geri dönüyor: Sete çıkış tarihi belli oldu!

BluTV’nin fenomen dizisi Prens, 22 Aralık’ta sete çıkıyor. Yeni sezon, kadınların hakim olduğu bir Bongomia atmosferi ve güçlü bir oyuncu kadrosuyla izleyiciyi etkilemeye hazırlanıyor.

Ekranların fenomen dizisi 'Prens' 3. sezonuyla geri dönüyor: Sete çıkış tarihi belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2024 - 16:11

BluTV’nin sevilen dizisi "Prens", merakla beklenen 3. sezon çekimlerine hazırlanıyor. MGX Film imzalı dizinin yeni sezonunun 22 Aralık'ta sete çıkması planlanıyor. Başarılı oyuncu ve yazar Giray Altınok’un Kerem Özdoğan’la birlikte yazdığı dizinin, bu sezon 8 bölümden oluşacağı öğrenildi.

İlk sezonu 8, ikinci sezonu ise 7 bölümden oluşan "Prens", yeni sezonunda kadınların hakim olduğu bir Bongomia atmosferiyle izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca bu sezonda Prens’in annesinin hikayeye dahil olacağı da açıklandı.


Yeni sezonda Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’a Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Canberk Gültekin, Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansu Diktaş gibi isimler eşlik edecek.


Etiketler: #prens #Prens Dizi #Giray Altınok

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