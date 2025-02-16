Bu hastalık gerçek hayatta da 'Şirinler' var dedirtiyor: Ten renginin maviye dönmesine sebep olan rahatsızlık

Yayınlanma: 16.02.2025 - 00:18

Güncelleme: 16.02.2025 - 00:20

Argyria hastalığı, ciltte ve mukozalarda mavi-gri bir renk değişimine neden olan nadir bir rahatsızlıktır. Bu durum, vücutta aşırı miktarda gümüş birikmesi sonucu meydana gelir. Argyria hastalığına sahip kişilerde ten renginin kalıcı olarak maviye dönmesi, halk arasında "Gerçek hayatta Şirinler var" yorumlarına neden olmuştur. Peki, ten renginin maviye dönmesine sebep olan bu rahatsızlık nedir, nasıl ortaya çıkar? İşte, Argyria hastalığı ve bilinmesi gerekenler...

ARGYRIA HASTALIĞI NEDİR?

Argyria, vücutta fazla miktarda gümüş birikmesi nedeniyle cildin ve mukozaların mavimsi-gri bir renk almasına neden olan bir hastalıktır. Gümüş parçacıkları cilt altına yerleşerek kalıcı renk değişimlerine yol açar. Bu durum genellikle aşırı gümüş maruziyeti olan kişilerde görülür ve geri döndürülemez bir hastalıktır.

Argyria genellikle sistemik (vücut geneline yayılmış) veya lokal (sadece belirli bölgelerde) olabilir. Sistemik argyria tüm vücudu etkilerken, lokal argyria yalnızca belirli bölgelerde görülebilir.

ARGYRIA HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Argyria hastalığının başlıca nedeni, uzun süre boyunca yüksek miktarda gümüşe maruz kalmaktır. Bu maruziyetin kaynakları şunlardır:

a. Gümüş içeren ürünlerin aşırı kullanımı

Alternatif tıp tedavilerinde kullanılan kolloidal gümüş

Gümüş takviyeleri ve ilaçlar

Gümüş içeren kozmetik ürünler

b. Mesleki maruziyet

Gümüş madenciliği

Metal işçiliği

Gümüş kaplama veya işleme endüstrisi

c. Solunum veya cilt yoluyla maruziyet

Gümüş tozlarının veya buharlarının solunması

Gümüş içeren kremler veya solüsyonların uzun süre cilde uygulanması

Gümüş, vücuda girdikten sonra hücrelerde birikerek, cildin ultraviyole ışınlarına maruz kalmasıyla oksitlenir ve kalıcı mavi-gri renge sebep olur.

ARGYRIA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Argyria hastalığının en belirgin belirtisi, ciltte ve göz çevresinde mavimsi-gri renk değişimidir. Diğer belirtiler şunlardır:

Ciltte mavi-gri renk değişimi:

Genellikle ilk olarak yüz, el ve tırnak çevresinde başlar.

Göz beyazlarında (Sklera) gri tonları:

Özellikle güneş ışığına maruz kalan kişilerde daha belirgin hale gelir.

Diş etlerinde koyu renkli lekeler:

Gümüş partiküllerinin birikmesi nedeniyle koyu lekeler oluşabilir.

ARGYRIA HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Argyria hastalığının teşhisi, genellikle hastanın geçmişine ve fiziksel belirtilerine dayanarak konur. Doktorlar, hastanın gümüş maruziyet geçmişini sorgulayarak şu testleri uygulayabilir:

Deri biyopsisi:

Ciltte biriken gümüş parçacıklarını görmek için yapılan testtir.

Kan ve idrar testleri:

Vücuttaki gümüş seviyesini ölçmek için yapılır.

Cilt muayenesi:

Renk değişikliklerinin yaygınlığı belirlenir.

Argyria'nın kesin tanısı genellikle biyopsi ile konur ve ileri görüntüleme yöntemleriyle desteklenebilir.

5. ARGYRIA HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Ne yazık ki, argyria için kesin bir tedavi yoktur ve renk değişikliği genellikle kalıcıdır. Ancak, bazı yöntemlerle cilt renginin görünümü azaltılabilir.

a. Gümüş maruziyetini durdurmak

Gümüş içeren ürünlerin kullanımını bırakmak

Gümüş tozlarına veya buharlarına maruziyeti en aza indirmek

Gümüş içeren alternatif tedavilerden kaçınmak

b. Lazer tedavisi

Cildin üst katmanını soyma işlemi ile gümüş parçacıklarını azaltma yöntemi

Özellikle Q-switched lazer tedavisi, renk değişikliğini azaltmak için kullanılabilir.

c. Güneşten korunma

Ultraviyole ışınları gümüş oksitlenmesini hızlandırır, bu nedenle güneş kremi kullanımı önerilir.

Güneşe maruziyeti azaltmak için şapka ve güneş gözlüğü takılabilir.

d. Cilt bakımı ve kozmetik çözümler

Cilt rengini dengelemek için makyaj ürünleri kullanılabilir.

Ciltteki renk değişikliğini hafifletmek için dermatolojik kremler ve peeling yöntemleri önerilebilir.

6. ARGYRIA'DAN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Argyria hastalığından korunmak için alınabilecek bazı önlemler vardır:

Kolloidal gümüş ve gümüş içeren ürünlerden kaçınmak

Gümüş madenciliği veya işleme sektöründe çalışanların koruyucu ekipman kullanması

Gümüş tozlarına veya sıvılarına doğrudan temas etmekten kaçınmak

Gümüş içeren alternatif tıp ürünlerini kullanmadan önce doktorunuza danışmak

Bu önlemler, argyria riskini en aza indirerek cildinizin sağlıklı kalmasını sağlayabilir.

Solunum ve sindirim problemleri:

Gümüş tozuna uzun süre maruz kalan kişilerde solunum yollarında tahriş ve sindirim sorunları görülebilir.

Hastalığın ilerleyen aşamalarında renk değişimi kalıcı hale gelir ve kozmetik olarak rahatsız edici bir duruma dönüşebilir.