Bu işaretler cilt bariyerinizin bozulduğunu gösteriyor! Peki nasıl düzelecek?

Cilt bakımında kullanılan ürünler bazen faydadan çok zarara yol açabilir. Zamanla kullanılan ürünler cilt bariyerinin bozulmasına bile sebebiyet verebilir. Peki cilt bariyerimiz bozulduğunu nasıl anlarız, düzeltmek için neler yapmalıyız?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 17:39
Bu işaretler cilt bariyerinizin bozulduğunu gösteriyor! Peki nasıl düzelecek?
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Cilt bariyeri, cildin dış tabakası olarak vücuda zararlı etkenlere karşı bir koruma görevi üstlenir. Ancak çeşitli faktörler cilt bariyerini zayıflatabilir ve hasara neden olabilir. Peki, hasarlı cilt bariyeri işaretleri neler ve nasıl onarılır?

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HASARLI CILT BARIYERINE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Sert Ürünler: Agresif temizleyiciler, sert peeling ürünleri.

Aşırı Peeling: Cildi fazla pul pul dökülen ürünlerle sık sık peeling yapmak.

Aşırı Sıcak Su: Sıcak suyun cildin doğal yağlarını kaybetmesine neden olması.

Nem Eksikliği: Cildin yeterince nem alamaması.

Kirlilik: Çevresel faktörlerin cilde zarar vermesi.

İçki, Stres, Sağlıksız Beslenme: Yaşam tarzı faktörleri.

HASARLI CİLT BARİYERİ İŞARETLERİ

Kuru veya Pul Pul Dökülen Cilt.

Yağlı ve Pul Pul Cilt.

Kızarıklık.

Tahriş.

Hassasiyet.

Kaşıntı.

Ciltte Gerginlik Hissi.

Cilt Bakım Ürünleri Kullanırken Batma Hissi.

HASARLI CİLT BARİYERİNİ ONARMA İPUÇLARI

Nazik Temizlik: Yumuşak temizleyiciler kullanarak cildinizi nazikçe temizleyin.

Aşırı Peelingden Kaçının: Haftada bir veya iki kez hafif peeling ürünleri kullanın.

Ilık Su: Sıcak su yerine ılımlı sıcaklıkta su kullanın.

Nemlendirme: Cildinizi düzenli olarak nemlendirin, özellikle hialüronik asit içeren ürünleri tercih edin.

Antioksidan Bakımı: Cildinizi çevresel hasarlara karşı koruyan antioksidan içeren ürünleri kullanın.

Omega-3 Yağ Asitleri: Omega-3 yağ asitleri içeren besinleri ve takviyeleri düşünün.

UV Koruma: Güneşten korunmak için günlük olarak güneş kremi kullanın.

Stresten Kaçının: Stres yönetimi teknikleri uygulayın.

Sağlıklı Beslenme: Cildin sağlığını desteklemek için vitamin ve mineral açısından zengin bir diyet benimseyin.


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