Bu işaretler o kişiyi hayatınızdan çıkarmanız gerektiğini söylüyor

Yayınlanma: 20.06.2024 - 11:55

Güncelleme: 20.06.2024 - 12:00

Arkadaşlar, ihtiyacımız olduğunda tavsiye vermeye ve bazen de haftanın nasıl geçtiğine dair güzel bir sohbete ihtiyaç duyduğumuzda başvurduğumuz kişilerdir. Ancak hepimizin bildiği gibi, pek çok ilişkinin, uzun ya da kısa, bir son kullanma tarihi vardır.

İngiliz şair Brian Chalker, insanların hayatımıza "bir sebep, bir mevsim veya bir ömür" için girdiğini söylerken bunu kastetmekteydi. Birçok insan hasarlı dostluklara, yılların hatrına daha da sıkı sarılır. Ancak, artık dostunuz olmayan biriyle ilişkinizi sürdürmek için ‘zaman bağı’ yeterli midir?

UZUN SÜREDİR BİRLİKTE OLMAK AMA…

Dünyaca ünlü 50 yaşındaki İngiliz motivasyon konuşmacısı ve yazar Simon Sinek, çoktan bitmiş bir arkadaşlığa sahip olduğunuzu gösteren işaretleri ve dikkat etmeniz gereken noktaları açıkladı. Uzun süredir birlikte olduğunuz kişilerle artık yollarınızı ayırmanın size büyük yarar sağlayacağını belirtti.

Steven Bartlett'in Diary of a CEO (Bir CEO’nun Günlüğü) adlı podcast'ine katılan Sinek, 'zaman bağının arkadaşlıkları bitirmenin önünde bir engel olmadığını' anlattı.

”ARTIK ONDAN HİÇBİR ŞEY ALAMIYORDUM”

Kendi hayatından örnek veren Sinek, sadece onları tanıdığı uzun süre nedeniyle görüşmeye devam ettiği birkaç eski arkadaşından aslında 'hiçbir şey almadığını' fark ettiğini söyledi:

"Onlarla vakit geçirirken ilham aldığımı hissetmiyordum. Madem öyle, 'Neden hala arkadaşsınız?' diye soruyorlar. 'Ben de onlarla 20 yıldır arkadaşım!' diyorum. Tamam işte... Sorun da tam olarak bu. Sana neşe ve ilham vermeyen biriyle neden hala arkadaşsın? Yalnızca onu uzun süredir tanıdığın için mi arkadaşsınız? Bu önemli bir soru..."

”HAYATIMA GİREN İNSANLARLA BÜYÜMEK İSTİYORUM”

Simon Sinek, 'büyüdükten' ve okuldan ayrıldıktan sonra hayat boyu birlikte olduğunuz arkadaşlarınızın değişmesinin doğal olduğunu, ancak sırf birlikte birçok deneyim paylaştığınız için biriyle ilişkinizi sürdürmek zorunda olmadığınızı söyledi.

Ünlü motivasyon konuşmacısı, "Hayatıma giren insanlarla birlikte büyümek istiyorum. Bir arkadaşım vardı, kariyerlerimize benzer zamanlarda başladık, ikimiz de girişimciyiz ve birlikte dışarı çıkar aynı şeyler hakkında sızlanırdık. Ben onun aksine, karşılaştığım her soruna çözüm bulmaya çalıştım ve kariyerim ilerlemeye başladı. Aradan çok yıllar geçti, akşam yemeğine çıkmaya devam ediyorduk ve o hala aynı insanlardan ve aynı sorunlardan şikayet ediyordu."

AYNI İNSANLAR, AYNI SORUNLAR VE AYNI ŞİKAYETLER…

Motivasyon konuşmacısı, her zaman 'aynı insanlardan, aynı sorunlardan' yakınan ve 'aynı şikayetlere' sahip olan arkadaşıyla 'her yıl aynı konuşmaları' yaptığını söyledi.

Sinek, şu ifadelerle devam etti:

"Artık onun hayatıyla ilişki kuramayacağımı fark ettim, hiçbir değişiklik yoktu ve birbirimizden uzaklaştık. Aramızda bir husumet yoktu, kavga da etmedik, sadece birbirimizden uzaklaştık. Bu iyi oldu mu? Evet, hiç suçluluk hissetmiyorum, sorun değil. Ama onun da büyümesine yardımcı olacak arkadaşlar edinmesini istiyorum. İçinde bulunduğu koşulların kurbanı olmamasını istiyorum."

BİR ARKADAŞ NASIL HİSSETTİRMELİ?

Simon, podcastin sonunda sorulan bu soruya "Bir arkadaş, onunla vakit geçirdikten sonra yanından enerjik bir şekilde ayrıldığınız kişidir. İster iyi ister kötü bir halde olun, ayrılırken yalnız olmadığınızı hissedersiniz. Sevildiğinizi, desteklendiğinizi, önemsendiğinizi ve görüldüğünüzü hissedersiniz, sizi büyüme isteğiyle doldururlar" sözleriyle yanıt verdi.