Bu karışım kabızlığı kökünden bitiriyor! Ağrılarınızı temelinden kesecek...

Yayınlanma: 28.12.2023 - 16:01

Güncelleme: 28.12.2023 - 16:01

Kış aylarının gelmesiyle vücuda giren su miktarı azaldı. Su miktarının azalmasıyla birlikte artan en büyük rahatsızlık kabızlık olarak dikkat çekiyor. Kabızlığınızı kökünden kesecek olan bu tarif rahatsızlıklarınızı dindirecek.

YOĞURT+ZERDEÇAL İKİLİSİ KABIZLIĞI KESİYOR

Lif eksikliği, yetersiz sıvı alımı, düşük fiziksel aktivite, stres, ilaçlar veya bazı sağlık sorunları gibi çeşitli faktörler kabızlığa neden olabilir ancak bu kür kabızlığı kökünden sona erdiriyor. Yoğurt, probiyotik bakteriler açısından zengin olup bağırsak sağlığını destekleyebilir. Zerdeçal ise anti-inflamatuar ve sindirim sistemini düzenleyici özelliklere sahiptir. Bu kombinasyon, sindirim sisteminin düzenlenmesine ve bağırsak hareketlerinin teşvik edilmesine katkıda bulunabilir.

KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?