Bu karışım kabızlığı kökünden bitiriyor! Ağrılarınızı temelinden kesecek...
Sindirim sisteminin iyi çalışmamasının ardından ortaya çıkan kabızlık günümüzde özellikle artış gösteren rahatsızlıklardan biri olarak dikkat çekiyor. Bu tarif kabızlık rahatsızlığını kökünden kesiyor... İşte o şifalı tarif
Kış aylarının gelmesiyle vücuda giren su miktarı azaldı. Su miktarının azalmasıyla birlikte artan en büyük rahatsızlık kabızlık olarak dikkat çekiyor. Kabızlığınızı kökünden kesecek olan bu tarif rahatsızlıklarınızı dindirecek.
YOĞURT+ZERDEÇAL İKİLİSİ KABIZLIĞI KESİYOR
Lif eksikliği, yetersiz sıvı alımı, düşük fiziksel aktivite, stres, ilaçlar veya bazı sağlık sorunları gibi çeşitli faktörler kabızlığa neden olabilir ancak bu kür kabızlığı kökünden sona erdiriyor. Yoğurt, probiyotik bakteriler açısından zengin olup bağırsak sağlığını destekleyebilir. Zerdeçal ise anti-inflamatuar ve sindirim sistemini düzenleyici özelliklere sahiptir. Bu kombinasyon, sindirim sisteminin düzenlenmesine ve bağırsak hareketlerinin teşvik edilmesine katkıda bulunabilir.
KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?
- Su Tüketimi: Bol su içmek, dışkının yumuşamasına ve kolayca geçmesine yardımcı olabilir. Günlük olarak yeterli miktarda su içmek önemlidir.
- Lifli Gıdalar: Yeterli miktarda lif içeren besinler tüketmek, sindirim sistemini uyarabilir. Tam tahıl ürünleri, sebzeler, meyveler ve kurubaklagiller lif açısından zengin seçeneklerdir.
- Yoğurt ve Probiyotik Gıdalar: Yoğurt gibi probiyotik içeren gıdalar, bağırsak sağlığını destekleyerek sindirim sistemini düzenleyebilir.
- Zeytinyağı: Zeytinyağı, sindirim sistemini yumuşatarak kabızlık sorununa karşı yardımcı olabilir. Ancak, kullanımında dikkatli olunmalı ve aşırı miktarda tüketilmemelidir.
- Kahve Tüketimi: Kahvenin hafif bir müshil etkisi olabilir ve kabızlık sorununu geçici olarak hafifletebilir. Ancak, kahve tüketimine dikkat edilmeli ve aşırıya kaçılmamalıdır.
- Düzenli Egzersiz: Fiziksel aktivite, bağırsak hareketlerini artırabilir. Düzenli olarak hafif egzersiz yapmak, sindirim sistemini destekleyebilir.
- Kayısı ve Erik: Kayısı ve erik gibi kurutulmuş meyveler lif içerikleri nedeniyle kabızlığa karşı doğal bir çözüm olabilir.
- Su İçinde Çözünen Lif Takviyeleri: Doktor önerisi doğrultusunda su içinde çözünen lif takviyeleri kullanmak, bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olabilir.
- Magnezyum Takviyeleri: Magnezyum, kasların gevşemesine yardımcı olabilir ve bu da bağırsak hareketlerini destekleyebilir. Ancak, dozaj konusunda dikkatli olunmalı ve fazla kullanılmamalıdır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama!
- Onlarca ölü ve yaralı var!
- Ercan'dan iki il için 6.8'lik deprem uyarısı!
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- Netanyahu’dan Erdoğan’a ‘Hitler’ yanıtı
- HÜDA PAR Erdoğan’ın projesini çaldı!
- 15 dakikada 500 kilometre şarj olan model geliyor
- Schumacher'in kardeşinden üzen açıklama
- Demirtaş, 'asgari'yi yorumladı
- İşte yeni kimlik, pasaport ve sürücü belgesi fiyatları