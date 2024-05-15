Bu maske tarifleri ile kuru saçlara veda edin!

Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:23

Güncelleme: 15.05.2024 - 10:23

Kuru saçlar genetik olabileceği gibi boya ve çevresel faktörlerin bir sonucu da olabilir. Saç boyaları, yaz aylarında güneşle birleşen deniz veya havuz suyu gibi etkenler saçları kurutur ve yıpratır. Ancak, evde hazırlayacağınız doğal maskelerle saçlarınızı onarıp yeniden canlandırabilirsiniz. Peki, saçlarınıza nem ve canlılık getirecek maskeler nelerdir? İşte saçlarınızı yumuşacık yapacak 3 maske tarifi...

SAÇLARINIZI YUMUŞACIK YAPACAK 3 MASKE TARİFİ

1. Argan yağı maskesi:

Malzemeler:

1 çay bardağı argan yağı

Uygulanışı:

1 çay bardağı argan yağını saç diplerinize masaj yaparak uygulayın.

Streç filmle sarın ve yarım saat bekleyin.

Ardından şampuanla yıkayarak saçlarınızı temizleyin.

2. Yumurta, yeşil çay ve badem yağı maskesi:

Malzemeler:

1 yumurtanın sarısı

1 fincan yeşil çay

1 yemek kaşığı badem yağı

Uygulanışı:

Malzemeleri karıştırın ve saç köklerinize yavaşça masaj yaparak uygulayın.

20 dakika bekleyin.

Ardından şampuanla yıkayın.

Yumurta sıcak suda piştiği için saçlarınızı ılık suyla yıkamaya özen gösterin.

3. Bal ve zeytinyağı maskesi:

Malzemeler:

1 çay bardağı saf zeytinyağı

1 çay bardağı bal

Uygulanışı:

Bal ile ısıtılmış zeytinyağını karıştırın.

Karışımı bir gün boyunca güneş ışığı almayan bir yerde bekletin.

Ardından saç diplerinize nazikçe masaj yaparak uygulayın.

Başınızı streç film ile sarın ve yarım saat bekletin.

Sonrasında saçlarınızı şampuanlayıp bol su ile durulayın.

4. Soya ve hint yağı maskesi:

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı soya

2 tatlı kaşığı Hint yağı

Uygulanışı:

Hint yağını ve soyayı bir kase içinde karıştırın.

Hazırladığınız yağ karışımını saçlarınıza yedirin.

Başınızı havluya sararak ortalama 30 dakika kadar bekletin.

30 dakika sonunda saçlarınızı şampuanla yıkayın ve bu maskeyi her hafta 1 kez denemeye çalışın.

Vitamin ve nem ihtiyacınızı karşılayacak olan bu maske sayesinde, saçların dökülmesi ve kuruması önlenecektir.

5. Aloe vera maskesi:

Malzemeler:

Kullandığınız saç kremi

Aloe vera posası

Uygulanışı:

Aloe vera saçlarınızın nemini yeniden kazandıracak bitkisel bir destektir. Posası ise saçınıza canlı bir görünüm verecektir.

Kullandığınız saç kreminden 3 yemek kaşığı kadar bir kase içine alın.

Saç kremi üzerine 1 yemek kaşığı kadar aloe vera posası ekleyin.

Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Saçlarınızın tamamına bu malzemeleri yedirin ve 30 dakika kadar başınızda havlu olacak şekilde bekleyin.

Sonrasında saçlarınızı şampuanlayıp bol su ile durulayın.