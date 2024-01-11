Bu meslekler ağzınızı açık bırakacak! Çok az kişinin yaptığı dünyanın en tufah 10 mesleği...

Yayınlanma: 11.01.2024 - 17:13

Güncelleme: 11.01.2024 - 17:13

Dünya, ilginç ve sıradışı mesleklerle dolu bir yerdir. Herkesin aklına gelmeyen, bazen tuhaf ve komik, bazen de ilginç ve sıradışı meslekler, hem şaşırtıcı hem de insanların hayatına ne kadar çeşitlilik kattığını gösterir. İşte dünyanın en tuhaf meslekleri. Bu meslekler ağzınızı açık bırakacak...

1-OLAY YERİ TEMİZLİKÇİSİ

Bu mesleği yapmak için öncelikle oldukça soğukkanlı olmak gerekiyor. Şayet duygusal bir yapıdaysanız bu işi yapmayı aklınızdan çıkarın!Olay yeri temizlikçisi kırılan duvarları, kapıları, kan lekelerini, kemikleri ya da vücut parçalarını temizler. Bu iş dünyadaki en pis işlerden biridir.

2- SAHTE YÖNETİCİ

Şüphesiz ilginç bir iş, ama hiç de etik değil! Öte yandan, eğer Çin'de yaşamak istiyorsanız sahte yöneticilik pozisyonunu düşünebilirsiniz. Zira Çinliler, davetlere katılması, konuşma yapması ve bağlantı kurabilmesi için batılı bir sahte yöneticiye ihtiyaç duyuyorlar.

3- SEKSÖRLÜK

Seksörlük dünyanın en tuhaf, ama aynı zamanda da en zor mesleklerinden biri. Civcivlerin cinsiyetini belirleme mesleği olan seksörlük, başka bir deyişle civcivlerin tavuk mu yoksa horoz mu olduğunu anlamak için yaratılan bir meslek.

4- KOKU UZMANI

Parfüm endüstrisi, koku profesörlerini işe alarak yeni kokular geliştirmek ve kokuları analiz etmek için onların uzmanlığından yararlanır.

5- AYAK KOKUSU TESTÇİSİ

Ayakkabı üreticileri, ayakkabı içinde oluşan kötü kokuları gidermek için ayak kokusu testçileri tutarlar. Bu kişiler, ayakkabıların kokusunu kontrol ederler.

6- TİMSAH YAKALAYICILARI

Özellikle Florida gibi bölgelerde, timsahların tehlikeli olabileceği durumlarda bu profesyoneller görev alır ve timsahları güvenli bir şekilde yakalarlar.

7-PROFESYONEL ISLIKÇI

58 yaşındaki ıslık sanatçısı Henry Brady’e göre ıslık çalanlar da tıpkı müzisyenler ya da aktörler gibi birer sanatçı. Henry, bu ilginç mesleği sayesinde insanların kalbine dokunabildiğini söylüyor. Profesyonel ıslıkçı olmak için yalnızca yeteneğinizin olması gerekmiyor, aynı zamanda kendi reklamınızı da yapmanız gerekiyor.

8- MOBİLYA DENETÇİSİ

Tembel insanlar, firmaların mobilyalarını test etmelerine karşılık para kazanırlar. Mobilyaların üzerinde kıvranırlar, sallanırlar, arkaya yaslanırlar, öne yaslanırlar ve bütün rahatlık seviyelerini değerlendirirler. Mobilya deneyicilerinin bir günde 200 farklı parça üzerinde birtakım pozisyonları denemesi gerekir. Rahatınıza düşkünseniz bu ilginç meslek tam size göre.

9-EVCİL HAYVAN YİYECEĞİ TADIMCILARI

Hayvanlar konuşabilseydi, insanlar da kedi ve köpek yiyeceklerini test etmek zorunda kalmazdı. Lezzetinden emin olmak isteyen bir grup macerayı seven insan, dokusundan sertliğine kadar bütün özellikler hakkında yorum yapma adına hayvan mamalarını yerler.

10- SAHTE ELEŞTİRİ YAZARLIĞI

Kimi insanlar para kazanmak için firmalar adına sahte eleştiriler yazarlar ve bunları belli internet sitelerinde yayınlarlar. Oteller, restoranlar ve ürünlerle ilgili sahte yazılar yapay olarak beğeni seviyesini arttırır ve rekabete neden olur.