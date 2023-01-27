Bu mesleklerde 'ganglion kisti' daha çok görülüyor...

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 07:00

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü El Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, ganglion kistinin; kadınlarda, osteoartriti olanlarda, önceden eklem ve tendon yaralanması geçirenlerde ve sürekli el bileğini kullanan mesleklerde daha sık görüldüğünü belirtti.

İYİ HUYLU BİR KİTLE

Uzel, ganglion kistinin el ve el bileği çevresindeki eklem veya komşu tendonlardan gelişen ve oldukça sık görülen iyi huylu kitlelerden olduğu bilgisini paylaştı.

Bu kistlerin vücudun başka bölgelerine yayılmayacağını aktaran Uzel, "En sık el bileği sırtında görülmekle birlikte, bileğin avuç içi tarafı, parmak avuç içi ilk boğumunda ve parmağın uç eklemlerinde de görülebilir. Ganglion kisti sapı olan, sıvı dolu balon benzeri bir yapıdır. İçerisindeki sıvı madde jel veya jöle kıvamındadır. Kist farklı boyutlarda olabilir. Boyutu zaman içinde değişiklik gösterebilir ya da tamamen ortadan kalkabilir. Genellikle ağrısız olmak ile birlikte kistin oluştuğu bölgenin yakınında sinire baskı yapan bir durum varsa ağrı ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

"CERRAHİ TEDAVİYE GEREK DUYULMAZ"

Kadir Uzel, ganglion kistinin; kadınlarda, osteoartriti olanlarda, önceden eklem ve tendon yaralanması geçirenlerde ve sürekli el bileğini kullanan mesleklere sahip olanlarda daha sık görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti: