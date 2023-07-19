Bu resimde ilk gördüğünüz hayvan karakterinizi belirliyor... Kişilik tesi!

Yayınlanma: 19.07.2023 - 17:12

Güncelleme: 19.07.2023 - 17:12

Bilim adamlarına göre kişilik testleri size daha iyi bir öz farkındalık kazandırabilir ve güçlü yönlerinizi ve gelişim alanlarınızı anlamanıza yardımcı olabilir. Ancak, kişilik testleri sadece bir rehberlik aracıdır ve kesinlikle kişiliğinizi tam olarak tanımlayamazlar. Gerçek kişiliğiniz ve kimliğiniz çok daha karmaşıktır ve zaman içinde değişebilir.

Aşağıdaki resim bir kişilk testi örneğidir. Bu resime baktığınızda ilk gördüğünüz hayvan sizin karakterinize dair tüyolar veriyor. Şimdi aşağıda verilen resme odaklanın ve ilk gördüğünüz hayvanı aklınızda tutun...

İlk bakışta hangi hayvanı gördünüz?

ntv.com.tr’de yer alan bir kişilik testinde maymun görenlerin bağımsız, kaplan görenlerin ise riski seven kişiler olduğu belirtildi.

Maymun: Bağımsızlığına düşkün bir yapın var. Kendine zaman ayırmayı seviyorsun.

Kaplan: Risk almayı seviyorsun. Bir şeyi kafana koyunca senin için imkansız diye bir şey yok.