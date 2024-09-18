Bu restoranda istediğinizi yemek mümkün değil: Sadece alzheimer hastaları çalışıyor

Yayınlanma: 18.09.2024 - 13:23

Güncelleme: 18.09.2024 - 13:23

“The Restaurant of Many Orders” kitabından esinlenerek sürpriz bir şekilde Tokyo’nun Toyosu bölgesinde açılan bu restoran ilginç deneyimler sunuyor.

News Yahoo Japan'ın haberine göre; bu girişime imza atan restoran, yaşlı alzheimer hastalarını garson olarak çalıştırıyor. Restoran insanlara doğru siparişlerini sunmamayı deniyor.

Bu sistemdeki amaç alzheimer hastalarının çektiği sıkıntıyı anlamak ve bu bilinçle oraya giderek topluma kazanımlarını sağlamak.

Bu farklı girişimden haberdar olan ünlü Japon yemek bloggerı Mizuho Kudo da restoranı ziyaret etti. Mizuho restoranda çok eğlendiğini yazdı. Pizza söylediği halde Mizuho’nun önüne Gyoza hamur tatlısı gelmiş.

Ünlü yemek bloggerı restoranla ilgili yazısında garsonların güleç, kibar ve sürekli eğlenen insanlar olduğundan bahsetti.