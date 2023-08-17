Bu tüyo ile elektrik faturanız yarıya inecek: Elektrik faturasını anında düşürecek yöntem

Yayınlanma: 17.08.2023 - 16:55

Güncelleme: 17.08.2023 - 16:55

Elektrik faturasını düşürmek istiyorsanız evde yaptığınız bu hatalara dikkat edin. Faturaları ödemek gün geçtikçe daha zorlu hale geliyor. Farkında olmadan günlük kullandığımız eşyaların faturalara yansımaları oldukça yüklü olabiliyor. Enerji uzmanları evde kullandığınız eşyaların kullanımının değiştirilmesinin elektrik faturasını düşürebileceğini belirtiyor. Bu yöntemleri uygulamak elektrik faturasını düşürmek için etkili sonuçlar sağlıyor.

ELEKTRİK FATURASI NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

İlk olarak elektronik aletleri düğmeden kapatmayın. Çünkü sadece düğmesine bastığınız elektronik aletlerde elektrik devimi devam eder. Bu da faturanıza yansır.

Akşam yatağa girmeden önce evdeki bütün fişleri prizlerden çekin.

Özellikle elektrik yemediğini düşündüğünüz telefonların şarj aletleri televizyondan daha fazla elektrik harcar. Çünkü iletken kanalları daha ince olan şarj aletleri elektrik enerjisini yüksek alır.

Öte yandan çalıştırması kolay olarak düşündüğünüz küçük ev aletleri bile prizde takılı kaldığı sürece elektrik yer. Buna çamaşır bulaşık ve kurutma makineleri de dahil.

Diğer yandan da çoklu prizler tam bir felaket! Bu yüzden uyumadan önce mutlaka onları da fişten çekin.

Ayrıca sürekli olarak açık kalması için fişe takılı olan wifi aletleri de elektrik faturanızı deler geçer. Bu yüzden akşamları uyumadan önce onları da komple prizden çıkartın.

SAATLERE DİKKAT

Ülkemizdeki elektrik faturalandırmasında iki tarife bulunuyor. Bunların isimleri faturalarda tek zamanlı ve çok zamanlı tarife olarak geçiyor. Elektrik faturalarında yeni yapılan düzenleme ile birlikte artık ev kullanımında 3 farklı zaman dilimine ayrılıyor ve her bir zaman dilimi için farklı fiyat tarifesi uygulanıyor. İlk zaman dilimi 06:00 ile 17:00 saatleri arasındaki gündüz dönemi oluyor. Gündüz dönemindeki fiyat tarifesi ortalama bir değer oluyor.

İkinci zaman dilimi olan 17:00 ile 22:00 saatleri arası ise puant dönemi olarak geçiyor ve elektriğin en pahalı olduğu zaman dilimi olarak dikkat çekiyor. Üçüncü zaman dilimi ise, elektriğin en ucuz olduğu saat 22:00 ile 06:00 saatleri arası oluyor.

Elektrik faturalarınızda tasarruf yapmak ve faturanızı düşürmenin yollarını arıyorsanız gün içerisinde kullanacağınız elektriğin büyük bir bölümünü gece dönemine kaydırmanız oldukça faydalı oluyor. Daha ucuz tarifeden ücretlendirildiğiniz için aynı miktar kullanıma daha az fatura ödüyorsunuz. Özellikle çamaşır makinesi ve bulaşık makinesini çalıştıracağınız zaman bu saat dilimlerini tercih



