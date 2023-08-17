Bir haftada 4 kilo vermek mümkün! Bu diyet listesiyle tığ gibi olacaksınız!

Yayınlanma: 17.08.2023 - 14:55

Güncelleme: 17.08.2023 - 14:55

Kilo vermek için aylarca diyet listelerine uyanlara iyi haber... Bir haftada 4 kilo vermek mümkün. Zayıflatan bu muhteşem tarifi ünlü diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı.

Zeytinyağı kullanmak, taze sebzeleri mevsime uygun bolca tüketmek, tam yağlı süt ürünlerinden çeşitli ve uygun miktarda yemek, yapay tatlandırıcı kullanmamak, işlenmemiş tahılları uygun miktarda ve farklı çeşitte öğünlerde bulundurmak, taze ve kuru meyvelerden tüketmek, kuru yemiş ve tohumları tercih etmek, kuru baklagilleri muhakkak beslenmeye eklemek ve son olarak kırmızı et yerine beyaz et çeşitlerine daha fazla yer vermek mikrobiyotamızı güçlendirmekte ve sindirim kanalının yenilenmesini sağlayabilmektedir.

Kahvaltı: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim tam yağlı beyaz peynir, 5-6 adet siyah veya yeşil zeytin, 1 avuç çiğ badem, domates, biber, salatalık.

Öğle: 2 adet ev yapımı büyüklüğünde beyaz etten hazırlanmış köfte, 1 su bardağı kefir, 1 ince dilim ekşi maya ekmeği, mikrobiyota yenileyen salata.

Mikrobiyota yenileyen salata tarifi

Malzemeler: 2 adet salatalık turşusu, 1 kase ince doğranmış kırmızı lahana turşusu, 1 kase rendelenmiş havuç, 1 kase inde kıyılmış marul, yarım adet ince kıyılmış soğan, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı: Derin bir kaseye dilimlenmiş ve doğranmış salatalık turşusu, kırmızı lahana turşusu, marul, havuç ve ezilmiş sarımsağı harmanlayın. Üzerine zeytinyağı gezdirin.

Ara: 1 su bardağı kefir.

Akşam: 1 kase mercimek çorbası, 1 ince dilim ekşi maya ekmeği, 1 yemek kaşığı zeytinyağlı çoban salatası

Ara:1 şeftali veya nektarin veya yarım muz veya bir avuç kadar çilek, kiraz, yeşil erik.