İşte sağlıklı kilo almanın tarifi: Yüksek kalorili diyet!

Yayınlanma: 10.08.2023 - 18:03

Güncelleme: 10.08.2023 - 18:03

Hızlı kilo almak mı istiyorsunuz? İşte size yavaş yavaş kilo almanıza yardımcı olacak kalori açısından zengin bazı yiyecekler ve beslenme biçimleri.

Yüksek kalorili diyet, zayıfsanız ve vücut kitle indeksiniz 18'in altındaysa kilo almanıza ve sağlıklı bir kiloya dönmenize yardımcı olabilir.

Amaç, iştahı uyarmak, yüksek kalorili gıdalara yer vermek ve düşük enerji yoğunluklu gıdalardan kaçınmak. Böylece, kalori alımını günde 500 kalori artırarak haftada 500 gramlık bir kilo artışı sağlanabilir.





YÜKSEK KALORİLİ DİYETİN KİLİT NOKTALARI

- Enerjisi yoğun gıdalar tüketin;

- İştahınızı canlandırın;

- Atıştırın;

- Düşük enerji yoğunluklu ve az yağlı ürünlerden kaçının;

- Orta düzeyde fiziksel aktivite yapın.

Tüm gıdalara izin verilmekle birlikte, mümkün olduğunca dengeli beslenmeyi tercih edin. Amaç, daha fazla tatlı ve kızarmış yiyecek tüketmek değil.

KİLO ALDIRAN YİYECEKLER

Aşağıdaki yiyecekler, öğünlerinizin boyutunu artırmadan vücudunuza daha fazla kalori sağladıkları için menülerinize dahil edilmelidir.

Kilo almak isteyen kişiler için enerji yoğunluğu yüksek gıdaları seçmek çok önemlidir.

İşte size kilo aldıran yüksek enerji yoğunluğuna sahip gıdaların bir tablosu.

- Meyve: Üzüm, kiraz, mango, muz, avokado, zeytin, kurutulmuş ve konserve meyveler vb.

- Nişastalı gıdalar: Tatlı patates, patates vb.

- Baklagiller: Mercimek, bezelye, barbunya vb.

- Tahıllar: ekmek, tahıl barları, zeytinli ekmek, fındıklı ekmek, mısır ekmeği,

- Süt ürünleri ve ikameleri: Krema, peynir, tam yağlı süt, tam yağlı yoğurt, soya yoğurdu, vb.

- Hayvansal proteinler: Yağlı balıklar (somon, sardalya, ton balığı vb.), karaciğer, sığır eti, domuz eti, kuzu eti, derili kümes hayvanları, yumurta vb.

Yemek hazırlarken bitkisel yağlar eklemek iyi bir fikir olabilir.

Günde 3 öğüne ek olarak, sabah, öğleden sonra ve akşam olmak üzere günde iki veya üç atıştırmalık (tahıllar, kuruyemişler, basit bisküviler, çikolata, peynir, yoğurt, kompostolar vb.) tüketin.

FİZİKSEL AKTİVİTE: DAHA AZ SPOR YAPMALI MIYIZ?

Düşünülenim aksine, fiziksel aktiviteyi ihmal etmemelisiniz! Sadece sağlık için gerekli olmakla kalmaz, aynı zamanda kas kütlesi oluşturmaya ve dolayısıyla kilo almaya da yardımcı olur, çünkü kaslar tartıda yağlardan çok daha ağırdır.