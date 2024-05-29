Bu yıl İstanbul'un fethinin kaçıncı yıl dönümü? İstanbul'un fethi ne zaman gerçekleşti?
Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u almasıyla yeni bir imparatorluğun doğuşu gündeme geldi. Fatih, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir bakıma kurucusudur bunu da İstanbul'u fethederek yapmıştır. Peki, Bu yıl İstanbul'un fethinin kaçıncı yıl dönümü? İstanbul'un fethi ne zaman gerçekleşti?
Türk ve dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olarak tarihe geçen İstanbul'un fethi bu yıl da İstanbul'da coşkuyla kutlanacak. Peki, Bu yıl İstanbul'un fethinin kaçıncı yıl dönümü? İstanbul'un fethi ne zaman gerçekleşti?
İSTANBUL NE ZAMAN FETHEDİLDİ?
İstanbul, 571 yıl önce 29 Mayıs'ta Fatih Sultan Mehmed'in kumandasındaki Osmanlı Devleti tarafından fethedildi. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu gibi üç imparatorluğa başkentlik yaptı. İstanbul, "İkinci Roma", "Yeni Roma", "Byzantion", "Konstantinopolis" ve "Konstantiniyye" olarak adlandırıldı.
TARİHTEKİ İSTANBUL KUŞATMALARI
Dünyanın gördüğü en muazzam kuşatma ve savunmalara tanıklık eden İstanbul, 1453'ten önce farklı kavim ve medeniyetler tarafından onlarca kez kuşatıldı.
Milattan önce Makedonya Kralı Phillippe, Roma İmparatoru Septim Severus, milattan sonra İran Hükümdarı Keyhüsrev, Avar Türkleri, Emeviler, Abbasiler, I. ve II. Bulgar İmparatorluğu, Ruslar, Kiev Knezliği, Haçlılar, İznik İmparatorluğu, Venedikliler, Cenevizliler, Osmanlılar şehri kuşattı.
Bunların yanı sıra Atilla'nın, Vikinglerin ve Gotların da kenti kuşattığı bazı kaynaklarda yer alıyor. Son kuşatma ise 1453'te Osmanlıları imparatorluğa taşıyan Sultan 2. Mehmed tarafından gerçekleştirildi.
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