Yayınlanma: 19.02.2025 - 11:15

Güncelleme: 19.02.2025 - 11:15

Şubat ayının başlamasıyla beraber bu yıl kaç gün süreceği de merak konusu oldu. Bildiğimiz üzere, Şubat ayı normalde 28 gün sürerken, her dört yılda bir bu süre 29 güne çıkıyor. Peki, Bu yıl şubat ayı kaç gün sürecek? Şubat ayı 28 mi 29 gün mü?

ŞUBAT 2025 28 GÜN MÜ 29 GÜN MÜ SÜRECEK?

Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün çekmektedir. Şubat ayı 2025 yılında 28 gün sürecek. 28 Şubat Cuma günü şubat ayının son günü olacak.

Bugün kullandığımız Gregoryen takviminin kökeni, Roma İmparatoru Julius Caesar’ın, Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes’e yaptırdığı “Julyen” takvimidir. Bu takvime göre bir yıl 365 gün sürer ve her yıldan 6 saat artar. Artan bu saatler her 4 yılda, bir gün eder ve yıla eklenir. Böylece bir yıl, 4 yılda bir 366 güne çıkar.

2025 YILI 365 GÜN MÜ?

2025 yılı şubat ayının 28 gün olması sebebiyle 365 gün sürecek.

ŞUBAT AYI NEDEN 28 GÜN?

Bugün kullandığımız Gregoryen takviminin kökeni, Roma İmparatoru Julius Caesar’ın, Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes’e yaptırdığı “Julyen” takvimidir. Bu takvime göre bir yıl 365 gün sürer ve her yıldan 6 saat artar. Artan bu saatler her 4 yılda, bir gün eder ve yıla eklenir. Böylece bir yıl, 4 yılda bir 366 güne çıkar. Ne var ki 366 sayısı 12’ye tam olarak bölünmediğinden bazı ayların 30 bazı ayların da 31 çekmesi uygun görülür. Julyen takviminde yılbaşı, mart ayındadır ve buna göre şubat, yılın en son ayıdır. “July” olarak bilinen temmuz ayı, Julius Caesar’ın adını taşır ve 31 gün sürer.

Caesar’dan sonra yaşayan bir başka Roma İmparatoru Augustus da kendi adını bir aya verir. Ne var ki Ağustos ayının 30, Caesar’ın adını taşıyan Temmuz ayının 31 çekmesini haşmetine yakıştıramayan İmparator Augustus, kendi adıyla anılan ayın da 31 gün sürmesini emreder. Bunun üzerine astronomlar, yılın son ayı olan şubattan bir günü alıp, ağustos ayına ekler. Böylece 30-29 gün döngüsü yaşayan şubat ayı 29-28 gün olarak belirlenir.