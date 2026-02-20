Bugün ne pişirsem? 2. gün Ramazan iftar menüsü: Pratik, hafif ve bütçe dostu tarifler!

Ramazan ayının ikinci gününde mutfakta vakit kazandıracak, herkesin kolayca hazırlayabileceği bir menüyle devam ediyoruz. Gün boyu süren açlığın ardından hem sağlıklı hem de doyurucu bir sofra kurmak isteyenler için "Bugün ne pişirsem?" sorusu en çok aratılan başlıkların başında geliyor. Her gün "Akşama ne hazırlasak?" diye düşünmek yerine, sizler için hazırladığımız dengeli ve pratik iftar menüsü rehberinden faydalanabilirsiniz.

İşte 20 Şubat 2026 tarihli, Ramazan’ın 2. günü için seçtiğimiz, hem hafif hem de lezzet dolu menü ve püf noktaları...

KREMALI MANTAR ÇORBASI

İftara yumuşak ve iştah açıcı bir başlangıç yapmak isteyenler için en iyi alternatif.

Malzemeler:

300 gr mantar, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket krema (200 ml), 3 su bardağı su, tuz, karabiber.

Hazırlanışı:

Mantarları ince ince doğrayıp tereyağında soteleyin. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Suyu ilave edip kaynatın. En son kremayı, tuz ve karabiberi ekleyip 5 dakika daha pişirip ocaktan alın.

TAVUK SOTE VE ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Hazırlaması sadece 20 dakika süren, protein değeri yüksek ve oldukça ekonomik bir tercih.

Malzemeler:

500 gr tavuk göğsü, 2 adet yeşil biber, 1 adet kapya biber, 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı salça, kekik.

Hazırlanışı:

Doğranmış soğan ve biberleri yağda öldürün. Kuşbaşı tavukları ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin. Salça ve baharatları ekleyip yarım çay bardağı sıcak suyla özleşene kadar 10 dakika daha pişirin. Yanına bol tereyağlı bir pilav ekleyerek servis yapın.

YOĞURTLU MOR LAHANA

Renkli ve vitamin dolu bir sofra için mor lahanayı rendeleyip süzme yoğurt ve sarımsakla karıştırın; sofranın en ferahlatıcı tabağı hazır!

PRATİK MAGNOLİA USULÜ

Ağır şerbetliler yerine sütlü bir kaçamak.

Hazırlanışı:

Kedi dili bisküvilerini süte batırıp cam fırın tepsisi dizin. Üzerine hazırladığınız kakaolu puding veya ev yapımı muhallebiyi dökün. En üstü Hindistan cevizi veya Antep fıstığı ile süsleyerek buzdolabında dinlendirin.