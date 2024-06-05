Huzurlu Yaylası’nda hasat başladı

Yayınlanma: 05.06.2024 - 09:28

Güncelleme: 05.06.2024 - 09:28

Eşsiz doğası, endemik bitki zenginliği ve Akdeniz içerisinde Karadeniz’in ikliminin yaşandığı bin 500 rakımlı Huzurlu Yaylası’nı ziyaret eden Başkan Fatma Şahin ve Vali Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GAP İdaresi ve Tarım İl Müdürlüğü destekleriyle yürütülen projeden yararlanan çiftçilerle tarlada bölgeye özgü yayla çileği hasadına katıldı.

“YENİ HEDEF İHRACAT”

Ekim için gerekli mazotun, malzemelerin, sulama sistemlerinin, gübrenin ve fidenin sağlandığı, eğitimlerin verildiği projeden yararlanan çiftçilerle bir araya gelen Başkan Şahin, destekler ve yeni çalışmalarla bölgenin çilek üssü haline gelmesi için çalışmaların devam edeceğini aktardı. Kadınların çilek üzerinden kooperatifleşmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çiftçilerle sohbetinde yeni hedef yayla çileğinin ticaretinin başlamasıyla ihracat olarak belirlendi.