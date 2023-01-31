Bulaşık makinesine sakın bunları koymayın!
Bulaşık makinesi bizleri büyük ölçüde elde bulaşık yıkama zahmetinden kurtarıyor. Ancak bazı ürünler var ki bulaşık makinesine atmak hem makineye hem de ürünün kendisine zarar veriyor.
1880'li yıllarda Amerikalı Josephine Cochrane icat edilen bulaşık makinesi yıllar içinde evin vazgeçilmez eşyaları arasında yer aldı. Hayatımızı kolaylaştıran beyaz eşyalardan olan bulaşık makinesi hem zamandan hem de enerjiden tasarruf etmemizi sağlıyor. Mutfaktaki pek çok gereç bulaşık makinesinde rahatça yıkanırken bazılarının ise kesinlikle bulaşık makinesine atılmaması gerekiyor. Peki asla bulaşık makinesine atmamanız gereken eşyalar nelerdir?
TAHTA GEREÇLER
Tahta kaşık, kesme tahtası, oklava gibi tahta mutfak gereçleri deterjanı deterjanı emebildikleri için bulaşık makinesine atılmamalıdır.
BIÇAK
Şef bıçağı, et kesme bıçağı, peynir kesme bıçağı gibi özel bıçaklar bulaşık makinesine atılmamalıdır. Bu bıçakların bulaşık makinesine atılması paslanmaya neden olabilir.
TEFLON TAVA
Teflon tavaların yapışmaz yüzeyi bulaşık makinesidne yıkandıkça zarar görebilir. Bu yüzden teflon tava ve tencerelerin bulaşık makinesinde yıkanması önerilmez.
SÜSLEMELI PORSELENLER
Üzerinde seden bulunan porselenler yüksek ısıda yıkandığında desenlerde silinme meydana gelebilir.
SERAMİK
Seramik ürünlerin bulaşık makinesine atıldığında çaylayabilir ve renginde solma meydana gelebilir.
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