Bulaşıklarınız makineden gerçekte temiz çıkmıyor: İhmal edilen o parça tabaklarınıza sürekli 'kirli su' püskürtüyor

Mutfakların kurtarıcısı olan bulaşık makineleri, suyu ısıtarak ve deterjanla birleştirerek kusursuz bir hijyen vadetse de, cihazın kendi temizliği ihmal edildiğinde sağlığı tehdit eden bir araca dönüşür. Makinelerin çalışma prensibi gereği, aynı su yıkama döngüsü boyunca defalarca filtreden geçirilerek bulaşıkların üzerine püskürtülür. Eğer makinenin tabanında yer alan silindirik filtre tıkalıysa, döngüdeki su temizlenemez.

MAKİNEDE BİRLEŞEN KALINTILAR BAKTERİ YUVASINA DÖNÜŞÜYOR

Filtrede biriken pirinç taneleri, limon çekirdekleri, erimiş peynir ve yağ kalıntıları, makinenin içindeki nemli ve sıcak ortamla birleştiğinde bir bakteri tabakası oluşturur. Özellikle cam bardakların buğulu çıkmasının veya porselen tabakların üzerinde kalan kokunun en net kanıtı...

Enfeksiyon ve hijyen uzmanları, bu çapraz bulaşmayı önlemek için bulaşık makinesi filtresinin her 15 günde bir yerinden çıkarılarak sıcak su, bulaşık deterjanı ve eski bir diş fırçası yardımıyla mekanik olarak temizlenmesi gerektiğini vurgular. Ayrıca makinenin ömrünü uzatmak ve iç hatlardaki yağı çözmek için, ayda bir kez makine boşken yüksek ısıda temizlik programının çalıştırılması gerekir.