Yayınlanma: 30.10.2023 - 17:45

Güncelleme: 30.10.2023 - 17:45

Bülent Emrah Parlak İstanbul Taksim'de bir kadın beraber görüntülendi. Bu görüntülerin ardından magazin dünyasında gündeme gelen ünlü oyuncuyu insanlar merak etmeye başladı. Peki Bülent Emrah Parlak kimdir? Bülent Emrah Parlak kaç yaşında ve nereli? Bülent Emrah Parlak hangi dizi ve filmlerde oynadı?

BÜLENT EMRAH PARLAK KİMDİR?

Bülent Emrah Parlak 2002 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümündeki eğitimini yarım bırakıp Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. 2004 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları'na katıldı.

Aynı yıl Kurtlar Vadisi'yle ilk profesyonel oyunculuk tecrübesini yaşadı. 2005-2006 yıllarında BKM Mutfak'ta sahnelenen "Sizinkiler" adlı çocuk oyununda rol aldı. Yine BKM Mutfak tarafından Kanal D yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar'da 3 yıl boyunca çeşitli skeçlerde oynadı ve böylece Türkiye'de tanınırlığını arttırdı.

2014'te Ankara'nın Dikmen'i dizisinde başrol oynadı. Çeşitli dizi ve filmlerde rol aldıktan sonra 2020'de Arka Sokaklar dizisinde Avukat Nedim karakterini 8 bölüm canlandırdı. Son olarak Gizli Saklı dizisinde rol aldı.

BKM Mutfak'ta tanıştığı ve kendisi gibi oyuncu olan Burcu Gönder'le 14 yıl boyunca ilişki yaşadı. Çift, 2015'te evlendi, 2020'de ise boşandı. Evliliğinden Lisa isminde bir kızı olmuştur.

BÜLENT EMRAH PARLAK KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Bülent Emrah Parlak Tunceli'de doğmuştur ve 44 yaşındadır. Yani Bülent Emrah Parlak Tuncelilidir.

BÜLENT EMRAH PARLAK HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Bülent Emrah Parlak'ın oynadığı dizi ve filmler şöyledir:

2004: Kurtlar Vadisi

2004: Ruhun Labirentleri

2004: Sahra

2005: Hırsız Polis

2005: Kapıları Açmak

2006: Bir Demet Tiyatro

2006: Organize İşler

2007: Gönül Salıncağı

2007: Mavi Gözlü Dev

2008: Çok Güzel Hareketler Bunlar

2009: Neşeli Hayat

2010: Çok Filim Hareketler Bunlar

2011: Aşağı Yukarı Yemişliler

2012: İnsanlar Alemi (Konuk Oyuncu)

2013: Bir Yastıkta

2013: Mutlu Aile Defteri

2014: Ankara'nın Dikmen'i (Dikmen)

2014: Böyle Bitmesin (Konuk Oyuncu)

2015: Git Başımdan

2016: Familya

2017: Aşk Laftan Anlamaz (Cemil)

2017: Tatlım Tatlım

2018: Eski Köye Yeni Adet

2018: Jet Sosyete (Taksici)

2019: Küçük Şeyler

2020: Arka Sokaklar (Avukat Nedim)

2021: Acans (Tuncay)

2021: Hakikat Şeyh Bedrettin (Böklüce Mustafa)

2022: Gizli Saklı (Talat)

2023: Prestij Meselesi