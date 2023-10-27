Kuru Otlar Üstüne'nin Sevim'i Ece Bağcı kimdir? Ece Bağcı kaç yaşında?

Yayınlanma: 27.10.2023 - 13:56

Güncelleme: 27.10.2023 - 13:56

Ece Bağcı, Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansı ile 59. Chicago Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Oyuncu ödülünü kazandı.

ECE BAĞCI KİMDİR?

2007 yılında doğan Ece Bağcı oyunculuğa tiyatro ile başladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimine devam eden Bağcı "Romeo ve Juliet", "İnsan Çağı", "Troyalı Kadınlar" gibi oyunlarda yer aldı. Ece Bağcı ilk sineme oyunculuğunu ise "Kuru Otlar Üstüne" filminde deneyimledi.

KURU OTLAR ÜSTÜNE KONUSU



Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran ve meslektaşı sosyal bilgiler öğretmeni Kenan ile aynı evi paylaşan genç bir resim öğretmenidir. Samet'in öğrencileri arasında yakın olduğu 14 yaşındaki Sevim de vardır. Sevim'in defterinde Samet'e hitaben yazılmış kalplerle bezeli bir aşk mektubu başka bir personel tarafından bulununca hem Samet hem de Sevim küçük düşer. Samet'in mektubu yok etme konusunda yalan söylediğini fark eden Sevim öfkelendikten sonra Samet'in hayalleri, Kenan'la birlikte bir cinsel istismar suçlamasının hedefi hâline gelmesiyle yıkılır. Samet asıl hedefin Kenan olduğundan şüphelenir ve arkadaşlıkları giderek bozulur. Suçlamadan adını temize çıkarmaya çalışırken köy kurallarına uyma zorluğuyla karşı karşıya kalır. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca da işler değişir.