Yayınlanma: 29.10.2023 - 10:51

Güncelleme: 29.10.2023 - 10:51

"Friends"in yıldızı Matthew Perry hayatını kaybetti. Amerikan basını 54 yaşındaki yıldızın evindeki jakuzide ölü bulunduğunu aktardı. Peki, Matthew Perry kimdir, kaç yaşında? Friends dizisinin Chandler Bing'i neden öldü?

MATTHEW PERRY KİMDİR?

Matthew Perry Williamstown, 19 Ağustos 1969 tarihinde Massachusetts'da dünyaya geldi. Annesi Kanadalı gazeteci Suzanne Marie, babası Amerikalı ünlü oyuncu John Bennett Perry'dir. Ebeveynleri Perry'nin ilk doğum gününden kısa bir süre önce boşandı. Boşanmanın ardından Perry 14 yıl boyunca, velayetini alan annesinin yanında Ottawa'da, yaşadı. Rockcliffe Park Public School ve Ashbury College okullarına gitti. 15 yaşından sonra babası ile yaşamak için ABD'ye geri geldi. Yıllar boyu oyunculuğa ilgisi artan Perry, aynı zamanda küçük yaşlardan itibaren profesyonel olarak tenisle ilgilendi.

MATTHEW PERRY NEDEN ÖLDÜ?

Matthew Perry geçmişte uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi görmüştü. Ancak polis kaynakları evde uyuşturucu madde bulunmadığını aktardı.