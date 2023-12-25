Bülent Ersoy, eski eşlerinin ihanetini açıkladı: 'Elime bıçağı aldım, yatakta bastım'

Yayınlanma: 25.12.2023 - 11:27

Güncelleme: 25.12.2023 - 11:52

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, eski eşleri Cem Adler ve Armağan Uzun ile yaşadığı ihanetleri açıkladı. Ersoy, 1998'de evlendiği Cem Adler'i bir başka kadınla yakaladığını söyleyerek detayları paylaştı. Ayrıca, 2007 yılında evlenip bir yıl sonra boşandığı Armağan Uzun hakkında da konuştu.

Ersoy, Cem Adler'in ihanetini şu sözlerle anlattı:

"Uçaktan indim, Savaş Kalafat aradı. ‘Bülent Hanımcığım, üzüleceksiniz ama size bir şey söylemek istiyorum. İzmir’de bir ev var, Cem’i çektiler oradan çıkarken’ dedi. Tekrar uçağa binip İzmir’e döndüm. Gittim buluştukları yere, kapıyı çaldım. Açılmadı. Bir tekme attım kapıya, yerle bir oldu. Bir baktım bunların ikisi de çıplak. Beni gördüler, kapandılar. Hemen çarşafı çektim, çıplaklar. Ekmek bıçağı vardı, aldım onu ‘Sen neyinle yaptın bu işi’ dedim. ‘Bir şey yapmadım’ dedi. Hemen boşadım."

Armağan Uzun hakkında ise "Öteki, kır saçlı (Armağan Uzun) da çok meraklıydı belden aşağısına. Şimdi evlenmiş, çocuğu olmuş. Fazla gündeme getirmek şık olmaz. O da öyle yaptı, hemen boşadım. Efendi bir çocuktu, kaliteliydi. Ama zaafları var, canı başka birini çekmiştir" şeklinde konuştu.

Bülent Ersoy, bu açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşerken, hayranları ve medya iki ünlü ismin yaşadığı ilişkilerin detaylarını merakla takip ediyor.