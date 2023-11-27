Bülent Ersoy'un Türkiye'deki 'ilk tren deneyimi' gündem oldu

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Bülent Ersoy sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Türkiye'de yaptığı ilk kez trene bindiğini söyleyen ünlü şarkıcının yayımladığı video gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2023 - 11:24
Bülent Ersoy'un Türkiye'deki 'ilk tren deneyimi' gündem oldu
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Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, sahne performansı kadar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

Ünlü sanatçının, 'Dünya Güzellerim' programından sonra Banu Alkan ve Safiye Soyman ile yeniden bir araya gelmeye hazırlanması hayranlarını sevindirmişti. 

 

Bülent Ersoy bu kez de tren paylaşımı nedeniyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ünlü şarkıcı, paylaşımına "Efendim, Türkiye'deki ilk tren seyahati tecrübemi sizlerle paylaşmak istedim" notunu düştü.

"EKONOMİK KRİZ HEPİMİZİ VURDU"

Bazı Instagram kullanıcıları "Ekonomik kriz hepimizi vurdu" gibi sözlerle ünlü şarkıcıyı ti'ye alırken birçok kişi de pozitif düşüncelerini dile getirdi.

Bülent Ersoy'un paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.


Bülent Ersoy tren Banu Alkan Safiye Soyman

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