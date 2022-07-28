Bülent Ersoy’dan, Haluk Şentürk ve Hadise’ye: Sizi ikaz ediyorum
Menajer Haluk Şentürk sosyal medya hesabından şarkıcı Hadise ile bir fotoğrafını paylaştı. Şentürk'ün paylaşımına şarkıcı Bülent Ersoy'dan yanıt geldi.
Şarkıcı Bülent Ersoy’un menajeri Haluk Şentürk, Instagram hesabından Hadiseile yanak yanağa pozunu yayınladı. Şentürk’ün paylaşımını gören Ersoy'dan ise sert bir yorum geldi.
“DÜŞMANIM İLAN EDEBİLİRİM”
Bülent Ersoy, Şentürk’ün paylaşımına “Haluk şimdi bir resim geldi telefonuma. Bana inat mı koydunuz o resmi… Hadise Hanım’la yanak yanağa poz vermişsiniz. Bu Hadise Hanım da aslında iyi bir kızdır. Gerçekten çok sevdiğim iyi bir çocuktur ama bu kadar ziyadesiyle sana yaklaşmasından sonra kendisine olan iyi niyetli, sevecen yaklaşımlarım ve iyi niyet fikirlerim her an pozisyonumun değişmesine sebep olabilir. Kendisini düşmanım ilan edebilirim. Bundan sonrası ilk görüşmenizde aranızda en az 1,5 metre mesafe ile oturmanızı, bir birinize hiç dokunmamanızı her ikinizi de sağlık ve selameti adına bilgilerine sunuyor. En halisane duygularımda ilk ve son kez sizleri ikaz ediyorum” yorumunu yaptı.
HADİSE’DEN BÜLENT ERSOY’A YANIT
Bülent Ersoy’un sözlerine cevap veren Hadise de “Divam, sizin düşmanlığınız bile bir ödül ama mesajınız alınmıştır. Bir dahaki buluşmamızda yanımızda sizin olmanızı çok isterim” ifadesini kullandı.
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