Bülent Ersoy, Süleyman Soylu'dan 'geniş mezar' istedi
Hafta sonu Ankara'da bir güzellik merkezinin açılışına katılan Bülent Ersoy, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü sanatçının mezarlık açıklaması ise dikkat çekti.
Bülent Ersoy, hafta sonu Ankara'da bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Dualar ederek açılış kurdelesini kesen Diva, daha sonra makası yere attı. Pahalı ve de orijinal takılara olan merakıyla bilinen Ersoy, Ankara'daki açılışta da yine milyonluk pırlanta takılarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Medyaradar'ın aktardığı habere göre; Ersoy, Katar'dan getirttiği 1 milyonluk çantasıyla açılışa katıldı.
"SÜLEYMAN SOYLU'DAN İSTİRHAM ETTİM"
Mezar yeriyle ilgili yaptığı yorum sosyal medyada gündem olan Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yardım istediğini sözlerine ekledi. Ersoy, "Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istirham ettim. Evet mezar yerim belli" dedi.
Öte yandan Bülent Ersoy, kendisinden 17 yaş küçük Çağlar Ökten’le evlenen Seda Sayan’a da gönderme yaptı.
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