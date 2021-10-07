Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç son yolculuğuna uğurlandı

07 Ekim 2021 Perşembe, 17:14

Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç, Eylül ayında evinde düşerek apart topar hastaneye kaldırılmıştı. İki gün önce Ersoy’un babasından acı haber geldi. Geçtiğimiz yıl annesini kaybeden Bülent Ersoy, bu kez de babasının ölüm haberini aldı.

Habertürk'ün haberine göre; Fikret Erkoç için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kendisi için getirilen sandalyeye oturan Ersoy, cenazenin başından bir an olsun ayrılmadı.

Ünlü sanatçı, menajeri Fevzi Siverek ve modacısı Pınar Kerimoğlu’nun yardımıyla yürüyebildi.

‘SOL KOLUM DA GİTTİ’

Ersoy, 'Ne söylenir böyle zamanda... Anneciğim ölmüştü, sağ kolum gitmişti. Şimdi babacığım öldü, sol kolum da gitti" ifadelerini kullandı.



