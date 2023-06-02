Muhammet Bahadır Ayas kimdir, nereli, kaç yaşında? Mehmet Bahadır Ayas milletvekili mi?
Eskişehir'de MHP'den milletvekili adayı olan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas, silahlı saldırıda bacağından vuruldu. Ayas hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Yurttaşlar, silahlı saldırıya uğrayan Muhammet Bahadır Ayas'ın kim olduğunu, kaç yaşında ve nereli olduğunu merak ediyor. Peki, Muhammet Bahadır Ayas kimdir, nereli, kaç yaşında? Mehmet Bahadır Ayas milletvekili mi? Muhammet Bahadır Ayas neden silahlı saldırıya uğradı?
28’inci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'nde, Eskişehir'de MHP’den 3'üncü sıradan milletvekili adayı olan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas’ın otomobili, Tepebaşı ilçesine bağlı Boyacıoğlu Mahallesi yakınlarında 2 şüpheli tarafından durduruldu. Henüz bilinmeyen nedenle 2 şüphelinin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan Ayas, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Şüpheliler ise olay yerinde kaçtı. Peki, Muhammet Bahadır Ayas kimdir, nereli, kaç yaşında? Mehmet Bahadır Ayas milletvekili mi? Muhammet Bahadır Ayas neden silahlı saldırıya uğradı? İşte ayrıntılar...
MUHAMMET BAHADIR AYAS KİMDİR?
Muhammet Bahadır Ayas, 1978 yılında Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı Üniversitede anabilim dalı başkanlığı, araştırma görevlisi temsilciliği, lisansüstü öğrenci temsilciliği, çeşitli merkezlerde müdür yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği ve Eskişehir Ülkü Ocaklarına bağlı Anadolu Üniversitesi öğrenci kulüplerinde kulüp koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür.
MUHAMMET BAHADIR AYAS ÖZEL HAYATI
Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas, evli ve iki çocuk babasıdır.
MHP 28. DÖNEM ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1) BÜLENT MAŞAOĞLU - ÜNİVERSİTE - İŞ İNSANI
2) LEMAN SİVRİ - ÜNİVERSİTE - İŞ İNSANI
3) MUHAMMET BAHADIR AYAS - DOKTORA - AKADEMİSYEN
4) MUSTAFA ENES SÜZEN - ÜNİVERSİTE - MİMAR
5) EMRE KARABACAK - ÜNİVERSİTE - AVUKAT
6) OĞUZHAN ÜNAL - ÜNİVERSİTE - AVUKAT
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