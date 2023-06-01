Gazeteci Mehmet Barlas kimdir? Mehmet Barlas neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 01.06.2023 - 23:44

Güncelleme: 01.06.2023 - 23:44

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini gazeteci İsa Tatlıcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Tatlıcan, paylaşımında "Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas’ı kaybettik. Okurlarının, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun" ifadelerini kullandı. Mehmet Barlas'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MEHMET BARLAS KİMDİR?

Mehmet Barlas, 1942'de Ankara'da doğdu. 1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı yaptı. Gazetecilik ile öğrencilik döneminde babasının kurucusu olduğu Son Havadis gazetesinde tanıştı. Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başladı. 12 Mart Muhtırası sonrası gazeteden çıkarıldı. Daha sonra İsmail Cem'in genel müdürlüğü döneminde TRT'de iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı. Türkiye'de yayımlanan gazetelerin birçoğunda çalıştı. Son Havadis, Cumhuriyet, Resmî Gazete, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Zaman, Star, Akşam ve Posta gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Mehmet Barlas, Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktaydı. Çeşitli dönemlerde Star TV, atv, Show TV ve TGRT’de günlük haber yorumculuğu yaptı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile haber programı hazırladı ve sundu. 2008 yılı içinde kısa bir süre atv'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yaptı. NTV televizyon kanalında Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adında bir program yaptı. NTV'de ve NTV Radyo'da Oğuz Haksever ile beraber Makam Farkı adlı programı yaptı. Okan Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliğinde bulundu.

ÖZEL YAŞAMI

Mehmet Barlas, 1968'de Canan Barlas'la evlendi. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu.

MEHMET BARLAS NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Mehmet Barlas, 81 yaşında hayatını kaybetti.