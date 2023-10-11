Bungolov tatili yapacaklar dikkat! Dolandırılmak istemiyorsanız bu haberi okuyun...

Yayınlanma: 11.10.2023 - 14:02

Güncelleme: 11.10.2023 - 14:02

Bir turizm acentesinin yönetim kurulu başkanı Can Çavğa, bungalov tatilinde dolandırılmamak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Çavğa, "Öncelikle kiralayacağınız bungalov evin web sitesine bakın, meşruluğundan emin olun. Rezervasyon öncesi TÜRSAB belgesi, kurumun portalından online olarak sorgulanmalı. Ayrıca işletmeye ait sabit numara sorulmalı ve bu numaradan teyit alınmalı; ödemeler şirket hesaplarına yapılmalı, kişisel banka hesaplarına para gönderilmemeli. Piyasaya göre çok ucuz kiralama yapan sitelere şüpheyle bakın" dedi.

Dolandırıcıların kendilerine ait olmayan bungalov evlerle çeşitli taktikler kullanarak tatilcileri mağdur ettiğini söyleyen Çavğa, "Sahte belgeler, boş arazileri bungalov adresi olarak gösterme ve çok ucuz kiralama gibi yöntemlerle insanları kandırıyorlar. Dolandırıcılar sahte sitelerde, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) kayıt numarası ve resmi turizm acentesi ismi kullanıyor. İnsanlar bunun için güveniyor. İnternetten satış yaptıktan ya da kapora aldıktan sonra sırra kadem basıyorlar. Mağdurlar böyle bir ev olmadığını görünce büyük bir stres yaşıyor. Dolandırıcılar yurt dışı telefonlarından ya da sahte WhatsApp numaralarından rezervasyon oluşturuyorlar ve yurt dışında olduklarından hiçbir şey yapılamıyor, hiçbiri yakalanamıyor. Türkiye'nin her bölgesinde dolandırıcılar var. Sahte İnstagram hesaplarından çalıntı görüntüleri alıp, reklam yapıyorlar. İnternet sitelerinde veya İnstagram'da sahte bungalov ilanları açıyorlar. Tabii ki o şehirdeki gerçek tesisten daha ucuz olduğu için insanlar da dolandırıcıların tuzağına düşüyor" ifadelerini kullandı.

HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

"Ne kadar önlem alınsa da bungalov ev dolandırıcılığı önlenemiyor" diyen Çavğa, bu konuda alınabilecek önlemleri de şöyle anlattı:

“İnsanlar tatil yapacakken, dolandırıcılara kaptırdıkları paraları geri almakla uğraşıyor. Yaygınlaşan bu dolandırıcılık yöntemi kolaylıkla önlenebilir. Bungalov kiralamak isteyenlerin öncelikle inceledikleri web sitesinin meşruluğunu doğrulamaları gerekiyor. Ortada olmayan bungalov evleri kiralamamak için öncelikle uzman kişilerden, danışmanlardan ya da platformlardan destek alınmalı.

Rezervasyon öncesi TÜRSAB belgesi, kurumun portalından online olarak sorgulanmalı. Ayrıca işletmeye ait sabit numara sorulmalı ve bu numaradan teyit alınmalı; ödemeler şirket hesaplarına yapılmalı, kişisel banka hesaplarına para gönderilmemeli. Piyasaya göre çok ucuz kiralama yapan sitelere şüpheyle bakıp, satış yapılan sitenin güvenlik sertifikasını mutlaka incelemeliler."