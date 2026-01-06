Sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Burak Altındağ gözaltına alındı. Peki, Burak Altındağ kimdir? Burak Altındağ kaç yaşında, nereli? Burak Altındağ neden gözaltına alındı?

BURAK ALTINDAĞ KİMDİR?

Burak Altındağ, 1989 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Ankara’da tamamladığı bilinen Altındağ, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde İstanbul’da yer aldı.

BURAK ALTINDAĞ'IN MESLEĞİ NE?

Burak Altındağ, dijital içerik üreticisi olarak mesleğini devam ettirmektedir. Özellikle sosyal medya fenomeni olarak tanınan Altındağ, Aşk-ı Memnu gibi popüler dizilerin repliklerini ünlü isimlerle harmanladığı mizahi paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

BURAK ALTINDAĞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan fenomen Burak Altındağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Altındağ, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmaya devam ettiği öğrenildi.