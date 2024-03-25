Burak Deniz'in partneri belli oldu: Aralarında 15 yaş olan Şehrazad dizisinin başrol oyuncuları...

Yayınlanma: 25.03.2024 - 21:16

Güncelleme: 25.03.2024 - 21:16

ATV'nin heyecanla beklenen yeni dizisi "Şehrazad" için başrol kadın oyuncusu sonunda belli oldu. Burak Deniz'in partneri olarak seçilen oyuncu, diziye damga vuracak. Oyuncular arasında 15 yaş farkın olması sosyal medyada tepki çekti.

"Şehrazad" dizisi, Yörük kızı Canfeza ile komiser Mahir'in aşkını seyirciyle buluşturacak. Nazlı Heptürk'ün yapımcılığını üstlendiği dizi, ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Senaryosu Eda Tezcan'a ait olan dizide, Burak Deniz komiser Mahir'i, Şehrazad'ın babası Kürşat'ı ise Gürkan Uygun canlandıracak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadın başrolü Canfeza karakterine hayat verecek olan oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun oldu.

"Şehrazad"ın başlama tarihi ve diğer detaylarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.