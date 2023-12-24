Diziseverleri üzecek gelişme: Kardeşlerim'in Asiye'si diziden ayrılıyor!

Ekranların sevilen dizisi 'Kardeşlerim'in başrol oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, diziye veda edebilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 11:05
Diziseverleri üzecek gelişme: Kardeşlerim'in Asiye'si diziden ayrılıyor!
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ATV'nin fenomen projelerinden biri olan "Kardeşlerim" dizisinin başrol oyuncularından Su Burcu Yazgı Coşkun dizide hayat verdiği Asiye rolüyle beğeni toplamıştı, şimdi ise genç oyuncunun diziden ayrılacağı konuşuluyor. 

Su Burcu Yazgı Coşkun'un ayrılık kararı, oyuncunun NGM ile olan sözleşmesinin ocak sonunda bitmesiyle ilgili. Eğer yeni bir gelişme olmazsa, genç oyuncunun yeni yılın ilk ayının sonunda diziden ayrılacağı belirtiliyor.

"Kardeşlerim" dizisi, dramatik öğelerle zenginleştirilmiş hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Su Burcu Yazgı Coşkun'un ayrılığı, dizinin takipçileri arasında merakla beklenen gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.


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