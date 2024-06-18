Burçin Terzioğlu ve Melisa Sözen'den yeni film: Chaplin Dörtlüsü
Çekimlerine başlanan "Chaplin Dörtlüsü" filminin yönetmenliğini Tufan Taştan üstlendi. Aksiyon ve polisiyenin kara mizahla birleşiminden oluşan filmde Burçin Terzioğlu ve Melisa Sözen başrollerde.
"Chaplin Dörtlüsü" filminin çekimlerine, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu’nda başlandı. Yönetmenliğini Tufan Taştan’ın üstlendiği film, aksiyon ve polisiyeyi kara mizahla birleşiminden oluşuyor. Filmde, Burçin Terzioğlu, Melisa Sözen, Taner Ölmez, Metin Akdülger ve Cengiz Bozkurt olmak üzere zengin bir oyuncu kadrosu yer alıyor.
ANKA'nın haberine göre, çekimlerine Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu’nda başlanan Chaplin Dörtlüsü filminin kadrosunda, Melisa Sözen, Taner Ölmez, Cengiz Bozkurt, Sumru Yavrucuk, Engin Hepileri, Burçin Terzioğlu, Metin Akdülger, Mustafa Avkıran, Kubilay Aka, Mustafa Kırantepe, Hasibe Eren, Saygın Soysal, Yasemin Szawlowski, Oğuz Kara gibi isimler yer alıyor. Filmin yapımcı kadrosunda ise aynı zamanda filmde de rol alacak olan Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin de bulunuyor.
Senaryosunu yazar Barış Bıçakçı ile kaleme alan Tufan Taştan'ın yeni filminde bir süper kahraman hikayesi anlatılıyor. Filmin müziklerini Harun Tekin bestelerken, görüntü yönetmenliğini Gökhan Tiryaki üstlendi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Beş kulüpten TFF'ye ret!
- İçişleri'nden Turgut Altınok'a soruşturma
- Yeni programı ilk bölümde ne kadar izlendi?
- 'Tayyip Bey'in kurmayları bunu hesaplıyor...'
- MHP'den silahlı mesaj
- Gülbin Tosun'dan, YRP'nin esprisine tepki
- Hangi yolcular uçağa binemeyecek?
- Bayram sonrası kritik bir döneme giriliyor
- Fitch, Türkiye için enflasyon beklentisini açıkladı
- 'Müslüman değilseniz bunu açıklayın'