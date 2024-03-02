'Poyraz Karayel' dizisinin yıldızları Burçin Terzioğlu ile Şebnem Hassanisoughi 7 yıl sonra bir araya geldi

Kanal D'nin unutulmaz dizisi 'Poyraz Karayel' final yaptığı 1 Mart 2017'den beri her yıl sevenleri tarafından hatırlanıyor. Dizinin iki yıldızı Burçin Terzioğlu ile Şebnem Hassanisoughi yıllar sonra bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 10:25
'Poyraz Karayel' dizisinin yıldızları Burçin Terzioğlu ile Şebnem Hassanisoughi 7 yıl sonra bir araya geldi
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“Poyraz Karayel” dizisi 7 Ocak 2015’te ilk bölümüyle ekrana gelmiş, 1 Mart 2017’de de final yapmıştı. Limon Film imzalı dizinin final yaptığı tarihin üzerinden 7 yıl geçti. Dizinin fanları veda tarihini hiç unutmadı, oyunculara da unutturmadı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre “Yabani” dizisinde 'Şebnem' karakteriyle adından söz ettiren Şebnem Hassanisoughi Poyraz Karayel dizisinde ki rol arkadaşı Burçin Terzioğlu ile fotoğraf paylaşarak, “Poyrazın üzerinden 7 yıl mı geçmiş” notuyla paylaştı.

 


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