'Poyraz Karayel' dizisinin yıldızları Burçin Terzioğlu ile Şebnem Hassanisoughi 7 yıl sonra bir araya geldi

Yayınlanma: 02.03.2024 - 10:25

Güncelleme: 02.03.2024 - 10:25

“Poyraz Karayel” dizisi 7 Ocak 2015’te ilk bölümüyle ekrana gelmiş, 1 Mart 2017’de de final yapmıştı. Limon Film imzalı dizinin final yaptığı tarihin üzerinden 7 yıl geçti. Dizinin fanları veda tarihini hiç unutmadı, oyunculara da unutturmadı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre “Yabani” dizisinde 'Şebnem' karakteriyle adından söz ettiren Şebnem Hassanisoughi Poyraz Karayel dizisinde ki rol arkadaşı Burçin Terzioğlu ile fotoğraf paylaşarak, “Poyrazın üzerinden 7 yıl mı geçmiş” notuyla paylaştı.