Burcu Biricik'ten "Camdaki Kız'dan ayrılıyor" iddialarına yanıt
'Camdaki Kız' dizisinde 'Nalan Koroğlu' karakterine hayat veren Burcu Biricik'in ayrılacağı ve yerine Neslihan Atagül'ün geleceği iddia edilmişti. Ünlü oyuncu, hakkındaki iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, yeni sezonuyla devam ediyor. Dizinin başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.
Perşembe günlerine ambargo koyan ve seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran diziyle ilgili son olarak bir iddia gündeme geldi.
BURCU BİRİCİK YERİNE NESLİHAN ATAGÜL İDDİASI
Dizide Nalan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burcu Biricik'in ayrılacağı, yerine ise Neslihan Atagül'ün geleceği öne sürüldü. Bu iddiaların ardından izleyiciler tarafından, "Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik diziden ayrılıyor mu?" sorusu araştırılmaya başlandı.
Son olarak, oyuncu Burcu Biricik çıkan bu haberlerin ardından sessizliğini bozdu.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Biricik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Hayır arkadaşlar, çok şükür kaza geçirmedim, çok iyiyim. Ayrıca diziden de ayrılmıyorum. 'Camdaki Kız' her perşembe Kanal D'de. Görüşmek üzere..."
Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor.
Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.
İlgili Haberler
- Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz kimdir?
- 'Camdaki Kız' dizisinin NFT'si satışa çıkıyor
- Masumlar Apartmanı'ndan Camdaki Kız ekibine sürpriz transfer
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Üniversiteden Erdoğan'ın diploması hakkında açıklama
- Öğretim üyesinden Atatürk'e hakaret
- Kapalıçarşı esnafından dikkat çeken altın fiyatı tahmini
- Türkiye Yahudileri, Kulüp dizisini yorumladı
- ABD'deki Halkbank davasında flaş gelişme!
- İngiltere'den 'zorunlu aşı' kararı
- Acun Ilıcalı resmen açıkladı: Geri sayım başladı!
- Vekili topa tutup istifa etti
- AKP'li Çamlı'nın tepki çeken Anıtkabir paylaşımı
- İstanbul Havalimanı'nda yakalandı