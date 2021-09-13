Masumlar Apartmanı'ndan Camdaki Kız ekibine sürpriz transfer
TRT 1'in reyting rekortmeni ve yeni sezona başlamak için gün sayan dizisi Masumlar Apartmanı'ndan, Kanal D'nin iddialı yapımı Camdaki Kız dizisine sürpriz bir transfer gerçekleşti.
Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız, 2020 sezonuna damga vuran yapımlar arasında yer aldı.
Her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran diziler, yeni sezonda da iddiasını korumayı hedeflerken, OGM Pictures imzası taşıyan yapımlardan sürpriz bir transfer haberi geldi.
Masumlar Apartmanı dizisinin görüntü yönetmeni Tolga Çetin, yeni sezonda Camdaki Kız'ın ekibine katıldı.
Çetin, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız'ın 2. sezonunda yer alacak.
TOLGA ÇETİN KİMDİR?
20 Kasım 1981 doğdu. 12 yıllık kariyeri boyunca görüntü yönetmeni olarak birçok projede görev aldı.
Aşk ve Ceza,
Binbir Gece,
Kara Sevda,
Kalbim Egede Kaldı,
Can Feda,
Kardeşim Benim 2,
Masumlar Apartmanı,
Camdaki Kız.
Kaynak: Haber Global
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