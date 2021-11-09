Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz kimdir?

09 Kasım 2021 Salı, 11:46

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, 2. sezonda kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor.

Son olarak Masumlar Apartmanı’nda Ceylan’ı kimin canlandıracağı da belli oldu. Masumlar Apartmanı oyuncuları arasına katılan Aslıhan Gürbüz, Ceylan karakterine hayat verecek.

En son Kırmızı Oda dizisinde rol alan Aslıhan Gürbüz, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Merve Aksak karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

Gelişmenin bizzat yapım şirketi tarafından duyurulmasının ardından, dizinin hayranları 'Aslıhan Gürbüz kimdir?' sorusunu gündeme taşıdı.

İşte ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar...

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale'de doğdu, babası Eskişehir Seyitgazi’li. 5 yaşında babasının işi nedeniyle, İstanbul'dan, Bursa İnegöl'e taşındılar.

5 AY YATAĞA BAĞLI YAŞADI

Bursa’nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulunda okudu. Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Son sınıfta okurken bir trafik kazası geçirdi, beş ay yatalak yaşadı.

Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Kanal D ekranlarında 2009 yılında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı‘nın üstlendiği, yönetmenliğini Ulaş İnaç‘ın yaptığı ve “Bir Bulut Olsam” dizisinde, başrollerinde Engin Akyürek, Melisa Sözen, Engin Altan Düzyatan, ve Meral Okay ile birlikte Aslıhan Gürbüz de rol aldı.

2010 yılından 2012 yılına kadar atv’de yayınlanan Türk sit-com “Yahşi Cazibe” dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe’yi canlandırdı.

14 Ocak 2014 tarihinde Kanal D Ekranlarında gösterime giren “Zeytin Tepesi” dizisinde yer aldı.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan"ı canlandıran Gürbüz, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve'ye hayat verdi.

En son olarak ise Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterini canlandırdı.

Yahşi Cazibe'deki rolü ile, 38. Altın Kelebek Ödülleri, 2011 Antalya Televizyon Ödülleri ve AyakliGazete.com Yılın Televizyon Yıldızları ödüllerinde 'En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ' ödülüne layık görüldü.