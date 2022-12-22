Burdur'un ilçeleri! Burdur'un kaç ilçesi var? Burdur'un ilçe nüfusları kaç? Burdur'un ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır. Burdur'un nüfusu 2021 yılına göre 273.716'dır. Burdur'un trafik plaka numarası 15, alan kodu ise 0248'dir.
Burdur'un 10 ilçesi vardır.
Burdur'un ilçeleri: Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova.
Ağlasun
İlçede yerleşim antik dönemlere kadar uzanmaktadır. İlçe merkezinin 7 km kuzeybatısında Sagalassos antik kenti bulunmaktadır. 7 Ağustos 1951'de Burdur merkez kazaya bağlı olan "Belönü" nahiyesinin adı bucak merkezinin de adı olan "Ağlasun" olarak değiştirilmiştir. Ağlasun, 1958'de ilçe olmuştur.
Yüzölçümü 310,1 km², nüfusu 2021 yılına göre 7.652'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %54,59 oy oranıyla AKP'nin adayı Ali Ulusoy olmuştur.
Altınyayla
Altınyayla (Dirmil) ile ilgili ilk bulunabilen tarihi bilgiler Likya tarihi ile örtüşmektedir. Patara antik kenti içerisinde bulunan “Yol kılavuz Anıtı” üzerindeki Tlos, Oinoanda Balbura’dan gelip Trimili üzerinden Cibrya’ya ifadesi’ndeki Trimili yerleşim alanı bugünkü Altınyayla'dır.
Yüzölçümü 340 km², nüfusu 2021 yılına göre 5.335'tir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, 65,63% oy oranıyla AKP'nin adayı Ahmet Serttaş olmuştur.
Bucak
Bucak, ilçe olarak 1926'da Burdur iline bağlanmış, aynı yıllarda belediye teşkilatı kurulmuştur. Bucak ilçesinin geçmişteki adı Oğuzhan'dır. Fakat Cumhuriyet döneminde yapılan siyasi düzenlemeyle 30 Mayıs 1926'da 877 sayılı kanunla bugünkü adı olan Bucak’ı resmen almıştır.
Yüzölçümü 1.436 km², nüfusu 2021 yılına göre 66.156'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %44,11 oy oranıyla AKP'nin adayı Emrullah Ünal olmuştur.
Çavdır
İlçe; 1 belde, 10 köy ve 5 mahalleden oluşmaktadır.
Yüzölçümü 371 km², nüfusu 2021 yılına göre 12.599'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %42,52 oy oranıyla MHP'nin adayı Süleyman Kayacan olmuştur.
Çeltikçi
Çeltikçi ilçesinin kesin olmamakla birlikte ilk yerleşim yeri olarak bugünkü adı ile Cami Mahallesi ve Arvallı (Bağsaray) yakınlarında olduğu söylenmektedir. Çeltikçi ilçesinin kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu hakkında kesin ve açık bir kayıt bulunmamasına rağmen 1725 yıllarında ''Koklan'' Beyleri sülalesinden olduğu söylenen bir kişinin pınarlı boğaz adı verilen derenin ağzına gelerek yerleşmesiyle bugünkü Konak mahallesinin oluştuğu rivayet edilmektedir.
Yüzölçümü 247 km², nüfusu 2020 yılına göre 4.936'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,64 oy oranıyla MHP'nin adayı Recep Aydın olmuştur.
Gölhisar
Gölhisar, Burdur ilinin ikinci büyük ilçesidir. Yaylalar Diyarı olarak da adlandırılır. Gölhisar, Uluköy ile Horzum Mahallesinin birleşmesiyle 13 Ocak 1953'te ilçe olmuştur.
Yüzölçümü 300 km², nüfusu 2021 yılına göre 23.064'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %40,61 oy oranıyla AKP'nin adayı İbrahim Sertbaş olmuştur.
Karamanlı
Karamanlı ilçesi çok eski bir yerleşim yeri olduğu bölgedeki tarihi izlerden anlaşılmaktadır. Karamanlı, yerleşim olarak Ardıçlıtepe eteklerinde ve Karamanlı ovasına hakim bir yerdedir. Yakın Taş Çağından (Neolitik Çağ) yerleşim izleri taşıyan bölgenin M.Ö. 800-500 yılları arasında Perslerin, Etilerin ve Yunanların idaresinde kaldığı bilinmektedir. Türk beyi Alparslan'ın 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolu'ya girmesini takip eden yıllarda bölgeye Türkler tamamen hakim olumuş ve bugünlere gelinmiştir. Anadolu'ya Türkler'in girişi ile bölgede ilk düzenli idare Anadolu Selçuklu Devleti tarafından kurulmuş ve 1282'li yıllarda Hatay'dan Muğla'ya uzanan Karamanoğulları beyliğinin idaresine geçmiştir.
Yüzölçümü 440 km², nüfusu 2021 yılına göre 8.268'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %52,87 oy oranıyla AKP'nin adayı Fetih Selimoğlu olmuştur.
Kemer
İlçe; 7 köy ve 3 mahalleden oluşmaktadır.
Yüzölçümü 254 km², nüfusu 2021 yılına göre 3.000'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %60,88 oy oranıyla AKP'nin adayı İsmail Özay olmuştur.
Tefenni
Tefenni ilçesi, M.Ö. 800-500 yılları arasında Bizans çağının İstefani köyü olarak kurulmuş, 13. yüzyıl kadar Bizans yönetiminde kalmış, bu tarihten itibaren sırası ile Türkmenlerin, Selçuklu Hanedanının ve Osmanlıların eline geçmiştir. 1882'de yörede meydana gelen deprem sebebi ile eski yerleşim merkezi terk edilerek şu andaki yerine kurulmuş, 1886'da da İstefani adı değiştirilerek Tefenni adı ile kaza olmuştur.
Yüzölçümü 505 km², nüfusu 2021 yılına göre 10.744'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %60,59 oy oranıyla MHP'nin adayı Ümit Alagöz olmuştur.
Yeşilova
İlçe, sınırları içerisindeki Salda gölü ile ünlüdür. Salda Gölü'nün özelliği ise dünyanın en derin ve temiz göllerinden birisi olmasıdır. Göl sayesinde ilçe turistik bir belde görünümü vermektedir. Ayrıca çadır turizmine de müsait bir ortam vardır. İlçe olmaya 1936'da hak kazanan Yeşilova, Göller Yöresi olarak da bilinen Orta Akdeniz'in ortalarında yer almaktadır.
Yüzölçümü 1.224 km², nüfusu 2021 yılına göre 14.773'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %51,32 oy oranıyla CHP'nin adayı Mümtaz Şenel olmuştur.
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