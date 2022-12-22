Burdur'un ilçeleri! Burdur'un kaç ilçesi var? Burdur'un ilçe nüfusları kaç? Burdur'un ilçe belediyeleri hangi partiden?

Karamanlı

Karamanlı ilçesi çok eski bir yerleşim yeri olduğu bölgedeki tarihi izlerden anlaşılmaktadır. Karamanlı, yerleşim olarak Ardıçlıtepe eteklerinde ve Karamanlı ovasına hakim bir yerdedir. Yakın Taş Çağından (Neolitik Çağ) yerleşim izleri taşıyan bölgenin M.Ö. 800-500 yılları arasında Perslerin, Etilerin ve Yunanların idaresinde kaldığı bilinmektedir. Türk beyi Alparslan'ın 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolu'ya girmesini takip eden yıllarda bölgeye Türkler tamamen hakim olumuş ve bugünlere gelinmiştir. Anadolu'ya Türkler'in girişi ile bölgede ilk düzenli idare Anadolu Selçuklu Devleti tarafından kurulmuş ve 1282'li yıllarda Hatay'dan Muğla'ya uzanan Karamanoğulları beyliğinin idaresine geçmiştir.

Yüzölçümü 440 km², nüfusu 2021 yılına göre 8.268'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %52,87 oy oranıyla AKP'nin adayı Fetih Selimoğlu olmuştur.