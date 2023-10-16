Burdur'da hasadı başladı: Cennet bahçesinden evlere...

Yayınlanma: 16.10.2023 - 20:00

Güncelleme: 16.10.2023 - 20:00

Burdur’un Tefenni ilçesine bağlı olan ve meyve bahçesi olarak bilinen Yeşilköy’de elma hasadı başladı.

İHA'nın haberine göre, Üreticiler sezon başından bu tarafa yetiştirdikleri ürünlerin hasadı için adeta zamanla yarışıyorlar. Ekim ayının ilk haftası ile birlikte toplanmaya başlayan elmalar yine Ekim ayı sona ermeden yani havalar soğumadan hasat edilmek durumunda.

Yaklaşık 600 kişilik köy nüfusunun tamamına yakınının tarım ve meyvecilik ile uğraşan Yeşilköy’de üreticiler elmalarını toplayıp soğuk hava depolarına getirerek buradan muhafaza altına alıyor. Bu yıl meydana gelen zamansız yağışlar ve dolu nedeniyle rekoltede istedikleri kaliteye ulaşamayan Yeşilköylü üreticiler yine de hasattan memnunlar.

Yeşilköy’de elma üreticiliği yapan Cennet Sertkaya 20 yıldır yaptığı elma yetiştiriciliğini; “20 yıldır meyvecilik işi ile uğraşıyorum. 30-35 dönümde elma, vişne, kiraz, şeftali, kayısı, ceviz olmak üzere her çeşitten var. Biz pazarcıyız. Ürünümüzü genelde pazarlarda satıyoruz. İhracat da olur ama bu sene ürünlerimiz ihracata çok uygun değil. Dolu yağışından dolayı ürünlerimiz çok zarar gördü ama yine de kilo da 20-25 liradan bir satış olur” dedi.

Diğer taraftan, Yeşilköy’de soğuk hava deposu işletmeciliği yapan Halil Özcan ise “Yeşilköylüyüm. Hasadımız 10 gün önce başladı. Ortalama 20 güne kadar da sona erer. Şu ana kadar bin ton kadar bir ürün girdi depomuza. Bu sene dolu yağışı ve kara lekeden dolayı ihracatlık malımız az. Ortalama fiyat ise 800 ile 1000 lira arasında. Pazardaki fiyat ise üzerine gelen diğer maliyetlerle birlikte kiloda 20-25 lira olabilir. Burdur’un elmacısı Yeşilköy” ifadelerini kullandı.