Bursa'da bir garip sokak: Giren geri çıkıyor

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 10:00

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 10:01

Osmangazi ilçesi Hamitler mahallesinde Harput sokak somağın sonunda bulunan arazi sahibinin tapulu arazisini tel örgüyle çevrilmesiyle çıkmaz sokağa dönüştü. Sokakta yaşayanlar ve sokağa bilmeden giren sürücüler durumdan mağdur olmaya başladı.

KAZALARA SEBEP OLUYOR

Sokağa yanlışlıkla girip geri çıkmak isteyenler çok sayıda kazaya sebep olmaya başlayınca mahalleli arazi sahibiyle anlaşılıp yolun açılmasını istiyor.

Sokaklarının kapalı olduğu için büyük mağduriyet yaşayan yurttaşlar duruma çare bekliyor.

Sokaklarının girişi olup çıkışı olmadığını ifade eden sokak sakinleri, "Sokağımız dar ve yokuş yanlışlıkla sokağımıza giren sürücüler geri çıkmak durumunda kalıyor. Sokağımızın çıkışı vardı. Çıkışındaki arazi sahibi tapulu arazisi olduğu için sokağın çıkışının olduğu alını tel örgüyle çevirdi, sokağımızın girişi var çıkışı yok bu iş bizi de mağdur ediyor. Sokaktan çıkmak için geri dönmek durumunda kalıyoruz. Sokakta çok sayıda kaza oldu, sokağa girip çıkışı olmadığını görenler geri geri çıkmaya çalışıyor bu da kazalara sebep oluyor. Biz arazi sahibiyle anlaşılıp yolun açılmasını istiyoruz" dedi.