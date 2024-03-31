Bursa'nın 'Hacivat'ı kostümüyle oyunu kullandı
Bursa'da uzun yıllardır 'Hacivat' karakterini canlandıran Bülent Akay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oyunu kostümüyle kullandı.
Karagözün saflığı temsil ettiğini, kendisinin Hacivat’tan akıl alarak oy kullanmaya geldiğini söylese de, içeri girerken, kimliğinin olmadığı fark etmesi üzerine neye uğradığını şaşırdı. İlk önce telefon ederek kimliğinin gelmesini bekleyen Keskin, kimse getirmeyince kendisini gidip aldı.
Kısa süre sonra okula tekrar gelen Keskin, bu sefer ise okuldaki seçim görevlilerinin engellemesiyle karşı karşıya kaldı. Daha sonra oy kullanmaya geçen keskin, kostümlerini çıkarıp kendisi olduğunu kanıtladıktan sonra oyunu kullandı.
"BENDE GELMEDEN HACİVAT’TAN AKIL ALDIM"
Her seçimde farklı bir mesaj vermek istediğini belirten Keskin, "Karagöz saflık demek, Hacivat ise akıllı. Zamanıyla Hacivat, Karagöz’e sürekli yol gösterirmiş. Ne yapacağın Karagöz bilmezmiş. Bilse de şaşırıp yolda kalırmış. Bende Karagöz kostümüyle oy kullanarak belediye başkanlarının iş yapanlarına, yol gösterenlere, insanlara bir şeyler bırakanlara oy verelim istedik. Bende gelmeden Hacivat’tan akıl aldım. Saflığımı bıraktım. Hizmet verene oyumu kullandım" dedi.
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