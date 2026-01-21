Burun akıntısı uzun sürdüyse dikkat: Beyin sıvısı kaçağı olabilir!

Grip ve üst solunum yolu enfeksiyonları artarken, Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanları, üç haftadan uzun süren burun akıntısının mutlaka ciddiye alınması ve altta yatan nedenin araştırılması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Star Haber'den Dilşad Dede Taşkın ve Sedat Kılıç'ın haberine göre, KBB Uzmanı Dr. Mazhar Çelikoyar, uzun süre geçmeyen burun akıntısının birçok farklı nedene bağlı olabileceğini belirterek, en ciddi ihtimallerden birinin beyin omurilik sıvısı kaçağı olduğunu söyledi.

Çelikoyar, "Beyin sıvısı kaçıyorsa, beyin ile burun arasında bir alan açılmış demektir. Menenjit gibi çok ağır bir hastalık ortaya çıkabilir" dedi.

Uzmanlara göre erken teşhis edildiğinde tedavisi mümkün olan bu durum, ihmal edildiğinde ağır sonuçlar doğurabiliyor. Geçmeyen burun akıntısında bir diğer önemli riskin ise burun içi tümörler olduğuna dikkat çekiliyor.

ŞİKAYETLERİ GÖZARDI ETMEYİN!

Dr. Çelikoyar, bazı vakalarda burun içindeki kitle veya tümörlerin de sürekli akıntıya yol açabileceğini ifade etti.

Öte yandan alerjik hastalıklar ve reflünün de burun akıntısına yol açabildiği vurgulanarak, bu tür şikâyetlerin de göz ardı edilmemesi gerektiği belirtildi.