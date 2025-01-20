Burun akıntısını anında kesiyor: 3 malzemeyle hazırlanan doğal karışım

Yayınlanma: 20.01.2025 - 15:20

Güncelleme: 20.01.2025 - 15:20

Soğuk algınlığı, alerjiler veya sinüs sorunları nedeniyle burun akıntısı günlük hayatı oldukça zorlaştırabilir. İlaç kullanmak istemeyenler için tamamen doğal bir tarifle bu rahatsızlıktan kurtulmak mümkün. Zencefil ve bal, burun akıntısını hafifletmeye ve nefes almayı kolaylaştırmaya yardımcı olan mucizevi bir ikilidir.

Malzemeler

1 yemek kaşığı taze rendelenmiş zencefil

2 yemek kaşığı organik bal

1 çay bardağı ılık su

1/2 limonun suyu

Hazırlanışı

Taze zencefili rendeleyip bir kaseye alın.

Üzerine bal ve limon suyunu ekleyin, iyice karıştırın.

Karışımı ılık suya ekleyerek homojen bir kıvam elde edin.

Kullanımı

Hazırladığınız karışımdan günde 2-3 kez için.

Anında rahatlama hissedecek ve burun akıntınızın azaldığını fark edeceksiniz.